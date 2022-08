Pour la première fois, un vol commercial à destination d'Israël survole l'Arabie saoudite

Le vol de la compagnie Cathay Pacific a décollé de Hong Kong et doit atterrir à Tel Aviv dans la matinée

Un vol commercial à destination d'Israël a pénétré jeudi l'espace aérien saoudien pour la première fois depuis que Riyad a ouvert son ciel à tous les vols, y compris les vols israéliens, le mois dernier.

Le vol exploité par la compagnie aérienne Cathay Pacific a décollé de Hong Kong et doit atterrir à Tel Aviv jeudi matin.

Un service de suivi des vols a montré que l'avion survolait les Émirats arabes unis et le golfe Persique avant de traverser la côte saoudienne près de la ville de Damman. L'avion a survolé le nord de l'Arabie saoudite et la Jordanie, et est entré en territoire israélien au nord de la mer Morte.

Un autre vol de Cathay Pacific reliant Hong Kong à Tel Aviv en début de semaine a emprunté un itinéraire différent, survolant la Chine, le Kazakhstan et la Turquie en direction du nord-ouest, et entrant dans l'espace aérien israélien depuis la mer Méditerranée.

Le mois dernier, l'Arabie saoudite a annoncé qu'elle ouvrait son espace aérien à tous les vols civils quelques heures avant que le président américain Joe Biden n'emprunte le premier vol direct depuis Israël vers le Royaume.

Avant cette annonce, l'Arabie saoudite interdisait également le survol de l'espace aérien aux compagnies non israéliennes qui se rendaient dans l'État hébreu ou en revenaient.

Les compagnies aériennes israéliennes n'ont toujours pas survolé l'espace aérien saoudien depuis l'annonce de la décision.

La compagnie nationale israélienne El Al doit recevoir dans la semaine l'approbation officielle de Riyad pour commencer à utiliser son espace aérien.

Grâce à ce changement, les vols en provenance et à destination de l'Inde, de la Thaïlande, de la Chine et autres pays peuvent désormais survoler la péninsule saoudienne, ce qui permet de gagner plusieurs heures de vol.

La décision profitera également aux musulmans d'Israël qui souhaitent participer au hajj, puisque des vols charters directs vers l'Arabie saoudite seront disponibles chaque année pour les pèlerins.