Cisjordanie: Israël arrête 22 Palestiniens soupçonnés d'activités terroristes

Des heurts ont éclaté dans plusieurs localités, aucun blessé signalé dans les rangs israéliens

Les forces israéliennes ont arrêté 22 Palestiniens soupçonnés d'être impliqués dans des activités terroristes en Cisjordanie, dans le cadre de l'opération "Brise-vagues" dans la nuit de mercredi à jeudi.

Les agents du Shin Bet, de la police des frontières ainsi que des soldats de Tsahal sont intervenus dans différentes localités palestiniennes, notamment dans les villages de Noor al-Shams, Silat al-Khartiyeh et de Nur al-Shams.

Des heurts ont éclaté à Naplouse et en plusieurs endroits du Goush Etzion, au cours desquels des dizaines de Palestiniens ont lancé des pierres sur les forces israéliennes qui ont riposté par des moyens anti-émeutes.

Lors de ces affrontements, au moins un Palestinien a été blessé et évacué par le Croissant-Rouge. Aucun blessé n’a été signalé dans les rangs israéliens.

Les forces israéliennes sont également intervenues dans la zone du Tombeau de Joseph, à la périphérie de Naplouse, afin de prêter main forte aux agents de sécurité du site.

Les Palestiniens arrêtés ont été transférés pour être interrogés sur leur implication présumée dans des activités terroristes contre Israël.

Depuis fin mars, les forces israéliennes mènent des raids quotidiens dans la région, dans le cadre de la vaste opération "Brise-vagues", décidée par le gouvernement à la suite d’une série d'attaques terroristes perpétrées par des Palestiniens et des Arabes israéliens en Israël et en Cisjordanie, et qui ont coûté la vie à 19 personnes.