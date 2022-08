Les tirs auraient été effectués pour célébrer un mariage avant qu'ils ne visent les maisons des résidents

Les forces israéliennes ont arrêté jeudi huit résidents palestiniens de Hébron soupçonnés d'avoir tiré sur des maisons de la localité de Kyriat Arba, à proximité, a annoncé la police.

Au cours des arrestations, les domiciles des suspects ont été fouillés et des munitions et d'autres éléments de preuve les reliant à l’incident ont été retrouvés.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les tirs ont été effectués lors des célébrations d'un mariage, avant qu’ils ne visent les maisons des résidents.

Hébron, dont l'armée israélienne s'est en partie retirée en 1997, est le théâtre de frictions et de heurts fréquents entre Palestiniens, résidents israéliens et forces de sécurité israéliennes.

Au terme d'un accord avec l'Autorité palestinienne, Israël a évacué 80% de la ville d'Hébron, mais a conservé le contrôle d'une enclave autour du Caveau des patriarches où vivent quelque 600 Israéliens entourés de 170.000 Palestiniens.

Quelque 6.500 autres Israéliens sont installés dans l'implantation de Kyriat Arba, limitrophe d'Hébron.

Le Caveau des Patriarches est fréquenté par les Juifs pendant le Shabbat et les jours fériés, souvent sous protection militaire. Le site et ses environs sont depuis de nombreuses années le théâtre d’attaques et de tentatives d’attaques contre des Israéliens.