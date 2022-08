Tensions dans le sud: Israël toujours en état d'alerte, Tsahal envisage l'option d'une offensive

L'Etat hébreu redoute une attaque du Jihad islamique à la frontière après l'arrestation d'un des ses chefs

Les tensions à la frontière de Gaza et les restrictions dans les localités israéliennes proches du territoire palestinien se poursuivent pour le quatrième jour de suite.

Israël redoute une attaque imminente du Jihad islamique à la frontière après l'arrestation d'un des chefs de l'organisation en Cisjordanie en début de semaine.

Tsahal a interdit les permissions pour les combattants de la division de Gaza, tandis que les restrictions imposées aux localités israéliennes pourraient être prolongées de plusieurs jours.

Selon des sources au sein de l'appareil sécuritaire, si le Jihad islamique tente de mener une attaque, Israël répondra avec une grande force. La possibilité que Tsahal prenne l'initiative d'une offensive est par ailleurs à l'étude.

Dans les coulisses, Israël tente par l'intermédiaire des Égyptiens et du Hamas de parvenir au calme.

Le Jihad islamique a soumis trois demandes au service de renseignement égyptien : la fin des opérations d'arrestation de Tsahal en Cisjordanie, en particulier à Jénine, la libération du chef de l'organisation arrêté à Jenine lundi, Basam al-Saadi et la libération du détenu administratif Khalil Awawood un habitant d'un village près d'Hébron, en grève de la faim depuis plus de 140 jours.

Le Jihad islamique serait prêt à renoncer aux deux premières demandes, mais pas à la libération d'Awawood. Selon une source palestinienne, s'il est libéré, le Jihad pourrait lever ces menaces d'attaques contre Israël. Mais l'État hébreu ne semble pas vouloir céder.

Par ailleurs, lors d'une réunion jeudi entre le chef d'état-major Aviv Kochavi et les chefs des localités du sud, le responsable militaire n'a pas apporté la garantie que les restrictions imposées dans le sud d'Israël (fermeture des routes, interdiction de sortir de certaines localités) soient bientôt levées.

Israël envisage même d'imposer des sanctions supplémentaires à Gaza pour augmenter la pression sur l'organisation terroriste, comme la réduction de la zone de pêche. Les outils à la disposition d'Israël sont cependant assez limités, car des restrictions importantes ont déjà été imposées comme l'interdiction de l'entrée des travailleurs palestiniens en Israël et la fermeture des points de passage.

En attendant, la situation des Israéliens vivant dans les localités du Sud est de plus en plus compliquée : depuis trois jours, les routes de la région sont fermées et ils ont ordre pour l'instant de rester chez eux.