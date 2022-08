Israël redoute des tensions à Jérusalem à l'occasion des célébrations du jeûne de Tisha B'Av

Des milliers de Juifs sont attendus dimanche sur le Mont du Temple dans la vieille ville de Jérusalem

Les tensions s'accroissent à Jérusalem alors que des milliers de Juifs doivent se rendre dimanche sur le site du Mont du Temple dans la vieille ville, à l'occasion du jour de jeûne de Tisha B'Av (9 du mois d'Av) qui commémore la destruction des temples il y a plus de 2000 ans.

Les autorités redoutent des affrontements avec des émeutiers palestiniens échaudés par l'opération militaire entrepris par Tsahal dans la bande de Gaza ce week-end.

Parmi les pèlerins qui prévoient de se rendre sur le site figure le député d'extrême droite Itamar Ben Gvir. Ce dernier a déclaré que sa visite avait été coordonnée une semaine auparavant avec la police israélienne et la garde de la Knesset, insistant sur le fait que la montée des tensions liées à l'opération de Tsahal à Gaza ne changerait rien à ses projets.

"Nous ne devons pas céder au Jihad et à la terreur, nous sommes les propriétaires de l'État d'Israël et plus nous nous sentirons et agirons en conséquence, plus nos ennemis comprendront le message", a déclaré Ben Gvir dans un communiqué.

En début de semaine, avant le début de l'opération à Gaza, les responsables politiques et sécuritaires étaient préoccupés par de possibles affrontements sur le Mont du Temple pendant le jour de jeûne.

Un haut responsable du bureau du Premier ministre Yaïr Lapid a toutefois déclaré samedi soir que "les événements de Tisha B'Av devraient se dérouler normalement".

Le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, a averti samedi l'envoyé de l'ONU pour le Proche-Orient, Tor Wennesland, qu'il fallait empêcher les "provocations" israéliennes sur le Mont du Temple dimanche.

De son côté, la police a été déployée en force dans la Vieille ville et autour du Mont du Temple, pour sécuriser les célébrations de Tisha B'Av

Le jeûne a commencé samedi soir, et s'achèvera dimanche à la tombée de la nuit.