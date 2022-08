Gaza: le Conseil de sécurité de l'ONU va tenir une réunion d'urgence lundi

Israël aurait tenté en vain de recueillir le soutien des Émirats arabes unis et de l'Arabie Saoudite

Le Conseil de sécurité de l'ONU va tenir une réunion d'urgence à huis clos lundi pour discuter de l'escalade de la violence de ces derniers jours entre Israël et le Jihad islamique palestinien dans la bande de Gaza, a déclaré l'ambassadeur palestinien à l'ONU, Riyad Mansour.

La réunion a été demandée par les Émirats arabes unis - membre du Conseil de sécurité de l'ONU - ainsi que par la Chine, la France, l'Irlande et la Norvège, a indiqué Afra Mahash al-Hameli, directrice de la communication stratégique du ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis.

"Les Émirats arabes unis ont insisté sur la nécessité de rétablir le calme dans la bande de Gaza, de réduire l'escalade et de préserver la vie des civils", a-t-il souligné dans un communiqué, précisant qu'Abou Dhabi "exprime sa profonde inquiétude face à l'escalade actuelle et appelle à faire preuve de la plus grande retenue, afin d'éviter d'être entraîné vers de nouveaux niveaux de violence et d'instabilité."

Au cours de la réunion de lundi, les membres du Conseil de sécurité discuteront "des développements actuels et des moyens de soutenir les efforts internationaux pour parvenir à une paix globale et juste", a déclaré le haut fonctionnaire émirati.

Israël a mené plusieurs frappes à Gaza visant le Jihad islamique dans le cadre de l'opération lancée vendredi pour s'attaquer à ce que les dirigeants israéliens ont qualifié de menace concrète et imminente du groupe terroriste pour les localités du sud du pays

Le Jihad islamique a tiré plus de 580 roquettes en direction d'Israël depuis vendredi, a indiqué dimanche l'armée.

Selon Channel 12, Israël a tenté ces derniers jours de recueillir le soutien des Émirats arabes unis, avec lesquels il a normalisé ses relations en 2020, et de l'Arabie saoudite, avec laquelle l'État hébreu a discrètement développé une relation non officielle ces dernières années, mais en vain.