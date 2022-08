Gaza: Benyamin Netanyahou dit apporter son "soutien total" à l'opération Aurore

B. Netanyahou a reçu un compte-rendu sécuritaire de Y. Lapid, une première depuis qu'il est dans l'opposition

Le chef de l'opposition Benyamin Netanyahou a apporté dimanche son "soutien total" à l'opération militaire en cours contre le groupe terroriste palestinien du Jihad islamique dans la bande de Gaza.

Le chef du parti Likoud s'est entretenu dans la matinée avec le Premier ministre Yaïr Lapid et son secrétaire militaire Avi Gil à Jérusalem, afin de recevoir les dernières informations concernant l'opération Aurore.

"Nous sommes en plein milieu d'une bataille. Je soutiens bien sûr pleinement le gouvernement, Tsahal, les forces de sécurité. Je soutiens également les résidents du sud pour leur résilience et je leur demande de continuer à observer les directives du commandement du front intérieur qui sauvent des vies", a déclaré Benyamin Netanyahou dans une déclaration aux médias après la réunion.

"J'ai reçu un compte-rendu détaillé, j'ai écouté attentivement et j'ai donné quelques conseils tirés de mon expérience, non seulement concernant la situation actuelle, mais aussi concernant divers domaines et je pense que ces conseils peuvent être très utiles pour la sécurité d'Israël", a poursuivi l'ancien Premier ministre.

Cette réunion était la première consultation de B. Netanyahou en matière de sécurité depuis qu'il a quitté son poste de Premier ministre en juin 2021.

Au cours de l'année écoulée, il avait refusé de rencontrer son successeur, Naftali Bennett.

La loi israélienne stipule que le chef de l'opposition doit recevoir des informations sur la sécurité de la part du Premier ministre. Lorsque Naftali Bennett était en poste, B. Netanyahou préférait recevoir les mises à jour d'Avi Gil plutôt que d'être aperçu en train de recevoir un compte-rendu sur la sécurité de la part de son rival politique, dont il contestait la légitimité.