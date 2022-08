Les prochaines heures détermineront la direction que va prendre l'opération "Aurore" : l'escalade ou le calme

Il ne fait aucun doute que l'élimination du Haut commandement du Jihad islamique palestinien en 48 heures est un exploit pour l'armée israélienne. Et elle y est parvenue tout en détruisant des tunnels terroristes transfrontaliers qui mettent en danger les civils israéliens vivant à proximité de la bande de Gaza, ainsi que l'infrastructure de fabrication d'armes du groupe terroriste à l'intérieur de l'enclave.

C'est une indication de la supériorité d'Israël vis-à-vis de l'organisation terroriste, notamment en ce qui concerne les domaines du renseignement et des opérations. Tsahal s'est préparé à cette opération et a attendu le bon moment pour sortir ses plans du tiroir et les mettre à exécution.

Alors que l'opération "Aurore" entre dans son troisième jour, Tsahal peut déjà être satisfait de son bilan, et passer un message aux dirigeants du Jihad islamique - à ceux qui sont encore en vie - : "si vous comprenez le message, nous pouvons nous arrêter maintenant".

Le Hamas ne peut pas rester les bras croisés si les combats se prolongent

Mais l'histoire nous enseigne quel instant est le plus dangereux pour toute opération israélienne contre des militants de Gaza : le moment où une seule petite erreur de l'une ou l'autre partie peut conduire à une escalade et peut, au lieu d'éteindre les flammes - ce que les deux parties semblent vouloir –, déclencher une déflagration plus importante.

Le principal danger réside dans cette fine ligne qui sépare la fierté des réalisations et le mauvais calcul des événements. Compte tenu de la réaction relativement modérée du groupe terroriste islamique à Gaza, Israël estime que celui-ci a été surpris par l'opération, qu'il a subi de graves dommages et qu'il acceptera un cessez-le-feu "jusqu'au prochain round".

Mais bien que le Jihad islamique se soit abstenu jusqu'à présent de lancer des missiles de longue portée (ceux tirés sur Jérusalem dimanche matin étaient un acte largement symbolique), il continue à tirer des roquettes à courte portée et des obus de mortier presque 24 heures sur 24 sur les villes et villages israéliens proches de la bande de Gaza, ce qui oblige Tsahal à poursuivre ses frappes.

Et l'entrée de Juifs, dimanche matin, sur le site du Mont du Temple à Jérusalem, qui constitue un point sensible, n'a rien arrangé.

Pour l'instant, les combats sont limités, car le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, reste à l'écart. Certains prétendent même que le Hamas n'est pas mécontent qu'Israël combatte le Jihad islamique, qu'il considère comme un rival qui incite les habitants de Gaza à le combattre.

Mais le Hamas ne peut pas rester les bras croisés si les combats se prolongent. Si le groupe terroriste décide de se joindre à la bataille contre Israël, tout le scénario en sera profondément bouleversé. Le Hamas dispose d'un arsenal bien plus important que celui du Jihad islamique. Bien plus meurtrier et sophistiqué.

L'opération "Aurore" se trouve donc à un instant critique. Les prochaines heures détermineront la direction qu'elle prendra : l'escalade ou le retour au calme. Les deux camps feraient bien de se dépêcher de présenter leurs réalisations et d'essayer de mettre fin à ce cycle avant qu'il ne soit trop tard.

Ariel Schmidberg est le Head of News d'i24NEWS