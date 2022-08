LIVEBLOG/Opération Aurore: la trêve entre Israël et le Jihad islamique respectée

Israël refuse de libérer des chefs du Jihad islamique emprisonnés

Le ministre de la Sécurité intérieure, Omer Barlev, a démenti que l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Jihad islamique prévoyait la libération de deux membres éminents du Jihad islamique palestinien détenus par l'État hébreu.

Le cessez-le-feu négocié au Caire aurait inclus la promesse égyptienne d'œuvrer à la libération de Khalil al-Awawda, membre du Jihad islamique palestinien qui fait la grève de la faim pour protester contre sa détention par Israël, et de Bassam al-Saadi, chef du groupe terroriste en Cisjordanie, qui a été arrêté la semaine dernière.

"Israël n'a rien accepté, nous avons répondu négativement aux demandes", a déclaré Omer Barlev au radiodiffuseur public Kan.

"Al-Saadi est comme n'importe quel prisonnier, et le détenu administratif [al-Awawda], comme n'importe quel autre détenu administratif. À la fin de la période de détention, le Shin Bet évaluera la situation et décidera de le libérer ou non", a expliqué Barlev.