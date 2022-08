Bilan de l'opération Aurore : 1.100 roquettes tirées sur Israël, 170 cibles terroristes visées par Tsahal

Plus de Palestiniens auraient été tués par les tirs ratés du Jihad islamique que par les tirs de Tsahal

Un porte-parole de l'armée israélienne a déclaré que Tsahal estime que 51 personnes ont été tuées à Gaza au cours de l'opération "Aurore" de ces trois derniers jours, dont 24 membres du groupe terroriste palestinien du Jihad islamique. L'armée a précisé que ces chiffres sont des estimations. Selon Tsahal, 16 personnes non impliquées dans les hostilités ont été tuées par des roquettes du Jihad islamique qui ont manqué leur cible et sont retombées en territoire palestinien.

Onze autres personnes non affiliées à des groupes terroristes ont été tuées, ce qui signifie qu'au total 27 civils de Gaza - dont un certain nombre d'enfants - ont perdu la vie dans ces combats. L'armée pense avoir tué 24 terroristes du groupe terroriste du Jihad islamique. "Plus de Palestiniens ont été tués par les tirs ratés du Jihad islamique que par les tirs Tsahal", a déclaré le porte-parole Ran Kochav. Il a ajouté qu'il faudra "tirer des leçons" de la mort des 11 personnes qui n'étaient pas directement impliquées dans les combats.

L'armée a également affirmé qu'environ 1.100 roquettes ont été tirées vers Israël par des terroristes de la bande de Gaza. Environ 200 roquettes n'ont pas atteint leur cible et ont atterri dans la bande de Gaza, selon l'armée. Le système de défense antimissile Dôme de fer a intercepté 380 roquettes, soit un taux de réussite de 96%.

L'armée a par ailleurs affirmé avoir frappé environ 170 cibles liées au Jihad islamique palestinien, dont des hauts responsables et des militants du groupe terroriste.