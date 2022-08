L'Agence juive se prépare à la possible fermeture de son bureau à Moscou

Israël continue de négocier avec la Russie permettre à l'organisation de poursuivre ses activités

L'Agence juive a commencé à se préparer à la possibilité que Moscou mette ses menaces à exécution et lui ordonne de cesser ses activités dans le pays, a déclaré mercredi un responsable de l'organisation, sous couvert d'anonymat.

À l'approche d'une audience sur son avenir, l'Agence juive envisage la possibilité que son appel soit rejeté et qu'elle soit voit contrainte de mettre fin à toutes ses activités liées à l'immigration en Israël.

Le ministère russe de la Justice cherche à mettre un terme aux activités de l'Agence juive dans le pays, l'accusant de collecter illégalement des informations sur les citoyens russes. Le responsable a affirmé que l'organisation se préparait à toutes les options.

"Le procès pourrait aller dans les deux sens : une fermeture, ou une poursuite des activités sous une réglementation plus stricte", a-t-il dit.

Le Jerusalem Post a cité mercredi une source qui a affirmé que l'Agence juive a déjà pris des dispositions visant à mettre fin à ses activités en Russie.

Avant l'audience du 19 août, les responsables israéliens s'efforcent de négocier avec leurs homologues russes pour permettre à l'organisation, qui encourage et facilite l'immigration juive en Israël, de poursuivre ses activités en Russie, même si cela signifie le faire à un niveau réduit ou avec une surveillance plus stricte.

Alors que les autorités russes insistent sur le fait que leurs efforts pour fermer l'Agence juive, une organisation étroitement liée au gouvernement israélien, sont purement juridiques, de nombreuses personnes en Israël considèrent cette démarche comme une tactique diplomatique visant à faire pression sur Jérusalem.

Plus tôt cette semaine, le président Isaac Herzog a soulevé la question directement avec son homologue russe Vladimir Poutine, et les deux ont convenu de continuer à discuter de la question, ont déclaré leurs bureaux.

Depuis un mois et demi, l'Agence juive étudie différents moyens de s'assurer qu'elle pourra continuer à fournir ses services à la communauté juive russe, quelle que soit la décision du tribunal.

"L'idée est de maintenir autant que possible toutes les activités existantes et nous examinons tous les moyens et toutes les plates-formes possibles pour le faire si les circonstances nous obligent à quitter la Russie", a déclaré le fonctionnaire.

Le Premier ministre Yaïr Lapid a averti que la fermeture de l'Agence juive par Moscou serait "un événement grave" qui aurait des "conséquences" sur les liens russo-israéliens.