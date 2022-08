Cisjordanie: les forces de sécurité démantèlent l'avant-poste illégal de Ramat Migron

Trois familles vivaient dans l'avant-poste ainsi que plusieurs jeune

Les forces de sécurité israéliennes ont démantelé l'avant-poste illégal de Ramat Migron en Cisjordanie dans la nuit de mercredi à jeudi, et ont évacué les activistes qui y vivaient.

L'administration civile, qui supervise la gestion de la Cisjordanie, a déclaré que les forces de sécurité ont retiré les structures illégales érigées sur le site "conformément aux autorités et aux procédures, ainsi qu'en fonction de considérations opérationnelles."

Trois familles vivaient dans l'avant-poste ainsi que plusieurs jeunes. Les maisons des familles ont été détruites, ainsi que d'autres structures sur le site, ont déclaré les militants des implantations sur les réseaux sociaux.

Selon un rapport, la police a confisqué les téléphones portables de certains activistes pendant l'opération.

Le député d'extrême droite Itamar Ben Gvir, du parti Sionisme religieux, a critiqué le gouvernement, évoquant une "application sélective".

"Le gouvernement d'extrême gauche du [ministre de la Défense Benny] Gantz, du [Premier ministre Yair] Lapid et de la [ministre de l'Intérieur Ayelet] Shaked continue d'agir de manière raciste et discriminatoire envers les implantations juives", a déclaré Ben Gvir dans un communiqué, ajoutant que l'évacuation "prouve à quel point le gouvernement est déconnecté et détruit l'État de l'intérieur."

Le petit avant-poste de Ramat Migron, au nord-est de Jérusalem, était situé à quelques centaines de mètres d'un ancien avant-poste illégal portant le même nom, et qui a été évacué en 2011. À l'époque, c'était le plus grand avant-poste de Cisjordanie, avec plus de 300 personnes.

Alors que la communauté internationale considère toutes les activités d'implantation comme illégales, Israël fait la différence entre les constructions légales, autorisées par le ministère de la Défense sur des terres appartenant à l'État, et les avant-postes illégaux construits sans les permis nécessaires, souvent sur des terres palestiniennes privées.