Le chef de la police israélienne conclut plusieurs accords avec le Maroc sur la lutte contre la criminalité et le terrorisme (média)

Ces accords n'étaient pas inclus dans ceux signés précédemment entre Jérusalem et Rabat

Israël et le Maroc ont convenu de faire progresser les accords d'extradition et les efforts conjoints contre le crime et le terrorisme lors de la visite de cinq jours du commissaire de police Kobi Shabtai à Rabat la semaine dernière, ont rapporté jeudi les médias israéliens.

Des sources non officielles ont révélé que le chef de la police israélienne a conclu plusieurs accords avec le Maroc sur la lutte contre la criminalité et le terrorisme, y compris le partage d'informations et de technologies, ainsi que l'extradition des délinquants israéliens qui s'échappent vers le pays d'Afrique du Nord, selon le site d'information Ynet.

Le rapport a indiqué qu'ils comprenaient des mesures qui ne faisaient pas partie des accords précédemment signés entre les pays.

Au cours de sa visite, M. Shabtai a rencontré le chef des services de renseignement marocains, Abdellatif Hammouchi, ainsi que d'autres hauts responsables de la police et de la sécurité. Il a également rendu visite à la communauté juive de la ville de Marrakech, où il a déposé des tefillins (phylactères utilisés pour les prières matinales juives en semaine) à la grande synagogue de la ville.

La Direction générale de la sécurité nationale a déclaré dans un communiqué officiel jeudi dernier que la visite de M. Shabtai visait "à partager les expériences et l'expertise dans divers domaines de la sécurité, en particulier dans les domaines de la lutte contre le terrorisme et les diverses formes de criminalité transnationale organisée."

Ce voyage intervient quelques mois après la visite de M. Shabtai aux Émirats arabes unis pour promouvoir les initiatives de coopération en matière de sécurité entre les deux pays.