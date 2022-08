Passe d'armes sur Twitter entre l'ambassadrice d’Israël en France et la cheffe de la Mission de Palestine

Un passager lambda aurait "ordonné" au chauffeur d'expulser la cinquantaine de Palestiniens du bus

L'ambassadrice d’Israël en France Yaël German a accusé jeudi, sur Twitter, la cheffe de la Mission de Palestine en France, Hala Abou-Hassira, de "diffuser des fake news" et réfuté l'affirmation selon laquelle l'État hébreu mènerait une politique d'"apartheid" à l'encontre des Palestiniens.

Hala Abou-Hassira avait publié un tweet reprenant une information selon laquelle des travailleurs palestiniens avaient été sommés de descendre d’un bus israélien pour faire place aux passagers juifs.

La diplomate faisait allusion à un incident ayant eu la semaine dernière : le passager juif d'un bus de la compagnie Tnufa s'était fait passer pour un employé du ministère des Transports et avait "ordonné" au chauffeur récemment engagé d'expulser la cinquantaine de Palestiniens qui se trouvaient à bord de bus. L'imposteur avait dit au chauffeur qu'il perdrait son emploi ou serait condamné à une lourde amende s'il n'obtempérait pas.

Le chauffeur s'était arrêté et avait passé un coup de fil à un homme qu'il pensait être son supérieur. Après avoir mis fin à l'appel, le chauffeur a ordonné aux Palestiniens de descendre du bus, ce qui est contraire à la loi israélienne.

La société de transport public a présenté ses excuses cette semaine aux passagers, et rappelé que de nombreux chauffeurs et employés de la compagnie sont arabes.

Sur Twitter, Yaël German a indiqué à la diplomate palestinienne qu'"il a été révélé, après enquête, que ce malheureux incident était dû à une manipulation", avant de rappeler les épisodes successifs de cet épisode malheureux.

"Comme vous le savez très bien, Israël est un pays démocratique. Une simple recherche internet vous aurait permis de contextualiser cet incident et d'éviter de véhiculer de fausses informations. Diffuser une information tronquée et affirmer qu'Israël exerce une politique d''apartheid', c'est de la diffamation et ne fait en aucun cas avancer la paix. #StopAuxFakeNews", a-t-elle conclu.