Israël gèle de nouveau les voyages éducatifs en Pologne

Les relations entre les 2 pays sont tendues depuis une loi minimisant le rôle de la Pologne dans la Shoah

Les ministères israéliens de l'Éducation et des Affaires étrangères ont indiqué dimanche que les délégations et les voyages d'élèves en Pologne en septembre, en octobre et en novembre seront annulés en raison de l'impasse dans laquelle se trouvent les pourparlers entre Israël et la Pologne.

Les ministères ont également affirmé que des délégations de leurs bureaux et du service de sécurité intérieure du Shin Bet se sont rendues à Varsovie pour mener des négociations concernant l'accueil des délégations. Mais malgré les efforts investis, aucun accord n'a encore été trouvé concernant le contenu du voyage et la sécurité des délégations.

Israël a déjà annulé des voyages éducatifs en Pologne pour des milliers de lycéens cet été, accusant le gouvernement polonais d'essayer de contrôler le programme d'études sur la Shoah enseigné aux enfants israéliens.

Les relations entre les deux pays se sont tendues ces derniers mois après une loi votée par le Parlement polonais qui minimise le rôle de la Pologne dans la Shoah et minore la collaboration des Polonais avec les nazis dans l'extermination des Juifs d'Europe.

En juillet 2021, le parlement polonais a adopté une loi supprimant toute restitution future aux héritiers des biens saisis par les nazis pendant la Shoah. Le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Yaïr Lapid, avait qualifié le texte d'"antisémite et immoral".

Israël avait alors rappelé son ambassadeur à Varsovie. Il y est revenu à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine, afin de coordonner les efforts israéliens pour accueillir les réfugiés ukrainiens et fournir une aide à Kiev.