Les passages de marchandises entre Gaza et Israël ont augmenté de 311 % en 2022

L'officier de liaison de l'armée israélienne avec les Palestiniens a présenté dimanche les mesures prises par Israël pour renforcer l'économie de la bande de Gaza tout en empêchant les groupes terroristes de s'y renforcer militairement.

Lors d'une conférence de presse, le général de division Ghassan Alian, coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires, sous l'acronyme COGAT, a déclaré qu'Israël employait une "politique combinée" envers Gaza.

"Cette politique consiste en un effort militaire visant à contrecarrer le renforcement militaire et à frapper de manière critique toute tentative de nuire à la sécurité d'Israël, parallèlement à une politique civile proactive visant le grand public", a déclaré Alian.

Selon les données communiquées par le COGAT, les exportations de Gaza vers la Cisjordanie devraient augmenter de 27 % cette année, poursuivant ainsi une tendance à la hausse. En 2020, le nombre total de camions exportant des marchandises de Gaza vers la Cisjordanie était de 3.397. En 2021, il était de 4003, et à la fin de cette année, il devrait atteindre 5.117, selon les estimations.

Les exportations de Gaza vers Israël devraient également connaître une hausse sans précédent de 93,8 %, selon le COGAT. En 2020, quelque 1.181 camions transportant des exportations sont entrés en Israël depuis Gaza, 2.588 en 2021, et cette année, ce nombre devrait atteindre 5.016.

Selon le COGAT, les passages entre Gaza et Israël ont augmenté de 311 % cette année. En 2020, près de 122.400 passages ont été enregistrés, 163.500 en 2021, et près de 672.000 cette année.

Actuellement, 14.000 Palestiniens de Gaza ont un permis de travail pour entrer en Israël. Le ministère de la Défense a approuvé un plan provisoire visant à porter le nombre de permis à 20.000, une augmentation sans précédent. Au milieu de l'année 2021, seuls 7.000 Palestiniens de Gaza avaient un permis de travail ou de commerce en Israël.

Les responsables de la défense affirment que le fait d'autoriser davantage de Gazaouis à travailler en Israël permettra d'injecter des revenus indispensables dans le territoire palestinien appauvri tout en favorisant la stabilité.

La bande de Gaza est soumise à un blocus d'Israël et de l'Égypte depuis plus de 15 ans, visant à contenir les opérations terroristes des différents groupes armés. Israël estime que les restrictions imposées aux biens et aux personnes sont nécessaires en raison des efforts déployés par le groupe terroriste pour s'armer massivement en vue d'attaques contre l'État juif.

Selon COGAT, le taux de chômage a baissé de 5,5 % au cours du dernier trimestre à Gaza pour atteindre 44,7 %, et le salaire journalier moyen a légèrement augmenté pour atteindre 61,7 shekels (19 euros).