"L'opinion publique à Gaza a poussé le Hamas à ne pas prendre part au dernier conflit" (Ram Ben Barak)

Selon le chef de la commission des Affaires étrangères et de la défense de la Knesset, Ram Ben Barak, le Hamas n'est pas entré dans le récent conflit entre Israël et le Jihad islamique palestinien par crainte d'irriter l'opinion publique à Gaza.

Dans une interview exclusive à la chaîne arabe d'i24NEWS, le responsable israélien, issu du parti centriste Yesh Atid, du Premier ministre Yaïr Lapid, a évoqué la menace venant de la frontière nord.

"Israël prend les menaces du Hezbollah au sérieux, et nous mettons en garde [le chef du Hezbollah] Hassan Nasrallah contre toute violation de la souveraineté de l'État d'Israël", a-t-il déclaré.

Ram Ben Barak a ajouté que dans le cas où le Hezbollah lancerait une guerre dans le nord, "Israël est prêt à répondre", et mis en garde Nasrallah qu'il paiera un lourd tribut".

"Le Hezbollah sait très bien que nous sommes un pays fort et qu'il ne doit pas commettre cette bêtise", a-t-il ajouté.

Le responsable a expliqué qu'Israël est prêt à ouvrir un front sur le plateau du Golan en cas de guerre avec le Hezbollah. "Il est possible que des milices affiliées à l'Iran s'engagent dans un tel scénario, mais Israël est prêt pour cela."

Ram Ben Barak a également évoqué la question de la frontière maritime avec le Liban et du champ gazier de Karish. "Nous n'avons pas renoncé à nos ressources, et il y a une ligne claire sur la frontière. La ligne 29 est très claire et délimite clairement où se trouve la frontière.

"Environ 20 % à 25 % de la fuite de gaz, et tous les travaux de forage se feront du côté libanais, et la question de la compensation pour le gaz qui a fui de notre côté dépend des négociations", a-t-il affirmé.

Il a également évoqué la possibilité que les superpuissances concluent un accord avec l'Iran sur le nucléaire après la soumission d'un projet d'accord final, rappelant qu'Israël n'a pas pris part à l'accord et envisage toutes les options pour répondre à un Iran nucléaire.

Ram Ben Barak a démenti les allégations selon lesquelles la récente opération militaire dans la bande de Gaza est liée à des motifs politiques et aux gains que pourrait en tirer le Premier ministre israélien Yaïr Lapid avant les prochaines élections. Il a souligné qu'Israël avait donné un délai au Hamas pour convaincre le Jihad islamique de mettre fin à ses menaces, et assuré que ce sont les menaces pour sa sécurité, et non des calculs politiques, qui ont motivé la réponse israélienne.

Le responsable a souligné que la politique de son gouvernement est de "ne pas tolérer les opérations terroristes", soulignant toutefois "qu'Israël tente de faciliter la vie des Palestiniens".

"Le Hamas ne s'est pas engagé dans la dernière bataille parce qu'il a compris qu'il encaisserait un coup important, et qu'il a redouté de se mettre à dos l'opinion publique gazaouie", affectée par la crise économique.

Ram Ben Barak a évoqué l'existence de deux États, un État en Cisjordanie et un État à Gaza et a déclaré que "l'Autorité palestinienne est très faible tandis que le Hamas est un mouvement terroriste".

Il a fait l'éloge du chef du parti Raam, Mansour Abbas, partenaire de la coalition gouvernementale, et a déclaré : "Mansour Abbas est, à mon avis, le leader arabe le plus important depuis la création de l'État d'Israël."

Ben Barak a par ailleurs estimé qu'"il n'y a pas de différence entre le représentant de la Liste unifiée (arabe) Ahmad Tibi et le leader de l'opposition Benyamin Netanyahou, notant que tous deux "mobilisent les sentiments des citoyens afin de gagner des voix."