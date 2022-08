Israël demande la réhabilitation d'une responsable de l'ONU ayant condamné les tirs de roquettes du Jihad islamique

Pour l'ambassadeur israélien Gilad Erdan, l'ONU a "capitulé" devant les activistes palestiniens

L'ambassadeur israélien auprès des Nations Unies, Gilad Erdan, a appelé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à revenir sur la décision d'un des bureaux de l'organisation de révoquer sa directrice après qu'elle a condamné sur Twitter les tirs de roquettes du Jihad islamique palestinien sur Israël.

G. Erdan a estimé que le Bureau pour la coordination des affaires humanitaires de l'ONU pour les Territoires palestiniens a "capitulé" devant les activistes palestiniens en décidant d'évincer Sarah Muscroft de son poste.

"Cette norme leur accorde effectivement un 'veto non écrit' sur les déclarations de l'ONU et est en contradiction flagrante avec les principes fondamentaux d'objectivité et de neutralité que l'ONU prétend défendre", a souligné l'ambassadeur israélien dans sa lettre à Antonio Guterres.

Dans son message sur Twitter, Sarah Muscroft avait affirmé : "Nous sommes soulagés de voir qu'un cessez-le-feu a été conclu, mettant fin aux hostilités qui touchent à la fois les Palestiniens et les civils israéliens. Nous condamnons les tirs de roquettes aveugles du Jihad islamique provoquant des représailles israéliennes. La sécurité de tous les civils est primordiale - le cessez-le-feu doit être respecté".

La diplomate avait cependant dû supprimer son message et présenter des excuses sur Twitter le lendemain, déclarant que "l'un de mes précédents tweets était mal informé et je l'ai supprimé. Je m'excuse sincèrement pour mon mauvais jugement. Tous les civils - partout - doivent pouvoir vivre en paix".

Dans sa lettre à Guterres, Gilan Erdan a souligné qu'Israël avait souvent été en désaccord avec les positions prises par Sarah Muscroft, mais que leur opposition était saine et "digne d'une démocratie".

"Israël est troublé de voir que l'indignation des Palestiniens à propos de tweets se transforme si rapidement en une atteinte à la capacité d'un haut fonctionnaire de l'ONU à conserver son emploi et à s'exprimer. Cela représente une reddition claire de l'ONU devant les menaces et les intimidations, et pose une norme très problématique", a écrit Erdan.

"Dans le meilleur des cas, il s'agit d'une recette pour une autocensure malencontreuse des fonctionnaires de l'ONU. Dans le pire des cas, il s'agit d'une prescription pour que les fonctionnaires de l'ONU mettent exclusivement l'accent sur le récit palestinien, même s'il est contradictoire avec les faits sur le terrain, les reportages honnêtes ou les intérêts légitimes d'Israël", a ajouté l'ambassadeur de l'État hébreu.

Il a par ailleurs relevé que de telles mesures punitives n'ont pas été prises à l'encontre d'un membre d'une commission d'enquête de l'ONU sur le traitement des Palestiniens par Israël après qu'il a affirmé le mois dernier que le "lobby juif" contrôlait les réseaux sociaux.

"Nous ne pouvons pas accepter une politique de deux poids deux mesures aussi flagrante", a conclu Gilad Erdan.