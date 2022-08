Tsahal neutralise un tunnel terroriste du Hamas dans le nord de la bande de Gaza

Le tunnel, creusé depuis le nord de la bande de Gaza, a été localisé il y a plusieurs semaines par l'armée

L'armée israélienne a indiqué lundi avoir "neutralisé" un tunnel terroriste à deux voies appartenant à l'organisation terroriste Hamas, creusé depuis le nord de la bande de Gaza en direction du territoire israélien.

Le tunnel terroriste n'a pas traversé la barrière sensorielle souterraine récemment construite par Israël, "qui est un élément important du maintien de la sécurité dans la région", a précisé l'armée.

Par conséquent, le tunnel ne constituait pas une menace pour les communautés israéliennes de la zone proche de la bande de Gaza.

"Le tunnel a été repéré dans le cadre des efforts constants et continus pour détecter et neutraliser les tunnels terroristes dans la zone de Gaza. Tsahal opère à la fois de manière discrète et ouverte face aux organisations terroristes dans la bande de Gaza et ne permettra aucune violation de la souveraineté israélienne, que ce soit en surface ou sous terre", a souligné Tsahal dans un communiqué.

Le Commandant sortant de la division de Gaza, le général de brigade Nimrod Aloni, a indiqué que l'armée a agi ces dernières semaines dans l'objectif de neutraliser ce tunnel terroriste.

"Les itinéraires de ce tunnel ont été neutralisés pendant l'opération 'Gardien des remparts' grâce à une indication de sa présence par la nouvelle barrière. Nous avons récemment identifié des efforts pour restaurer l'ancien tracé du tunnel. Après un examen des données, nous avons localisé les deux tracés de tunnel", a-t-il expliqué.

"La neutralisation de ce tunnel s'ajoute à une longue liste d'opérations secrètes et ouvertes qui ont considérablement endommagé le programme de tunnels terroristes souterrains de l'organisation terroriste Hamas, et nous continuerons à les poursuivre", a-t-il ajouté.