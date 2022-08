Les drones israéliens ont atteint une dizaine de cibles lors de l'opération "Aurore"

La flotte de drones armés et de surveillance de l'armée de l'air israélienne a fait "partie intégrante" des combats de la semaine dernière contre le groupe terroriste palestinien du Jihad islamique dans la bande de Gaza, ont déclaré des responsables militaires mercredi.

Selon l'armée israélienne, les drones ont effectué plus de 2.000 heures de vol au cours d'une centaine de sorties et ont atteint une dizaine de cibles lors de l'opération "Aurore" qui a eu lieu entre le 5 et le 8 août.

Le drone qui a été le plus utilisé est l'Elbit Hermes 450, qui est exploité par le 161e escadron de l'armée de l'air et l'unité 5252 du corps d'artillerie, depuis la base aérienne de Palmachim.

"L'ensemble de Gaza est 'couvert' par des drones qui collectent des renseignements 24 heures sur 24. À partir de ces renseignements, le commandement sud, la division de Gaza, l'armée de l'air et d'autres branches produisent des renseignements de haute qualité qui se transforment en cibles", a déclaré le brigadier général Omri Dor, le commandant de Palmachim.

"Certaines de ces cibles ont été attaquées par des hélicoptères et des avions de chasse, et bien sûr par nos drones, qui font également partie intégrante du dispositif offensif de Tsahal", a-t-il ajouté.

Au total, Tsahal a assuré avoir frappé 170 cibles, dont deux hauts responsables du Jihad islamique, 17 postes d'observation, 45 sites de lancement de roquettes et de mortiers, huit camps militaires, huit caches d'armes, six ateliers de production d'armes, trois cibles liées à la force navale du Jihad islamique et un "tunnel d'attaque".

De son côté, le brigadier général Neri Horowitz, commandant du corps d'artillerie, a déclaré que "les drones ont balayé la bande de Gaza dans les jours précédant la bataille, ce qui leur a permis d'avoir les renseignements nécessaires pour cibler avec précision" les différentes cibles.