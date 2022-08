L'armée israélienne a frappé un "pays tiers" lors des récents combats à Gaza

Plusieurs médias ont rapporté qu’au moins six conseillers iraniens et libanais ont été tués au Yémen

Le chef de l’état-major de l’armée israélienne Aviv Kochavi a révélé jeudi que Tsahal a effectué une frappe sur un pays qu’il n’a pas nommé lors des combats dans la bande de Gaza au début du mois.

"Il y a dix jours, l’armée israélienne a frappé avec une grande précision Tayseer Jabari, qui est un architerroriste", a déclaré Kochavi lors d'une conférence de la Fédération des autorités locales, faisant référence au commandant du Jihad islamique dans le nord de Gaza, tué lors des premières frappes de l'opération Aurore.

"Dans le même temps, l’armée a procédé à une vague d'arrestations en Cisjordanie, tout en attaquant un pays tiers et en assurant la défense du reste des frontières du pays", a-t-il ajouté.

Aviv Kochavi n'a pas nommé le "pays tiers" qui a été touché lors de la période des affrontements qui ont eu lieu entre le 5 et le 8 août.

Toutefois, plusieurs médias arabes ont rapporté que le 7 août, au moins six conseillers iraniens et libanais ont été tués au Yémen dans un camp dirigé par le groupe rebelle Houthi soutenu par l'Iran. Les médias ont attribué l'explosion à un missile balistique "ami" qui a explosé lors d'un redéploiement.

Les radiodiffuseurs saoudiens Al Arabiya et Al-Hadath ont indiqué que des dizaines de combattants houthis ont été tués et que la déflagration a déclenché une deuxième explosion dans une usine voisine et un dépôt d'armes près de la capitale du Yémen, Sanaa.

Les médias n'ont pas précisé si les Libanais étaient liés au Hezbollah, un autre groupe terroriste armé soutenu par Téhéran.

L'année dernière, Tsahal a déployé des batteries de défense aérienne autour de la ville d'Eilat, dans le sud du pays, par crainte d'une attaque des Houthis. Le groupe soutenu par l'Iran disposerait de missiles et de drones pouvant atteindre Israël.