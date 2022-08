L'UE réitère son soutien aux ONG dont les bureaux ont été fermés par l'armée israélienne

Tsahal a perquisitionné les bureaux de sept ONG palestiniennes accusées de terrorisme

L'Union européenne a réagi jeudi au raid israélien contre des groupes palestiniens de défense des droits de l'homme en Cisjordanie, que Jérusalem a qualifiés d'organisations terroristes.

"Les allégations antérieures de mauvaise utilisation des fonds européens concernant certaines organisations de la société civile palestinienne n'ont pas été prouvées", a déclaré la porte-parole du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, Nabila Massrali, interrogée sur les raids de Ramallah.

"L'Union européenne continuera de soutenir les organisations de la société civile qui ont un rôle à jouer dans la promotion du droit international, les droits humains et les valeurs démocratiques", a affirmé jeudi Nabila Massrali, porte-parole du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

L'armée israélienne a perquisitionné et fermé tôt jeudi les bureaux de sept ONG palestiniennes basées en Cisjordanie et accusées de terrorisme.

Le gouvernement israélien avait annoncé en octobre 2021 avoir placé sur sa liste des organisations terroristes six ONG palestiniennes liées au Front populaire de libération de la Palestine (FPLP).

Mercredi soir, le ministre de la Défense israélien Benny Gantz a ratifié cette décision à propos de trois de ces organisations. Et jeudi matin, l'armée israélienne a mené des perquisitions et fermé les bureaux de sept ONG à Ramallah.

Il s'agit des six ONG désignées "terroristes" en 2021 et de l'organisation Health Work Committees aussi liée selon Israël au FPLP, un mouvement terroriste palestinien d'obédience marxiste, beaucoup plus faible toutefois que les groupes islamistes Hamas ou Jihad islamique.

Ces organisations ont toutes nié des liens avec le FPLP.

De son côté, le Premier ministre de l'Autorité palestinienne, Mohammad Shtayyeh, s’est dit solidaire d'Al Haq et des autres organisations non gouvernementales perquisitionnées cette nuit.

"Il ne s'agit pas seulement d'une ONG, mais aussi d'une institution de l'État de Palestine - par conséquent, tant qu'ils travailleront dans le respect de la loi, nous serons solidaires avec eux", a assuré M. Shtayyeh lors d'une visite des bureaux d'Al Haq.