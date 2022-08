Eaux contestées avec le Liban: Israël redoute une provocation du Hezbollah

Des responsables libanais affirment que les parties seraient sur le point de parvenir à un accord

Les forces de sécurité israéliennes sont en état d'alerte près de la frontière nord, redoutant que le groupe terroriste Hezbollah ne tente de perpétrer une attaque afin de saboter les pourparlers entre Israël et le Liban sur leur frontière maritime, alors que les parties seraient sur le point de parvenir à un accord.

Israël et le Liban sont engagés depuis plus d'un an dans de rares pourparlers, sous l'égide des États-Unis, visant à résoudre un différend concernant les droits sur des gisements offshore censés receler de grandes quantités de gaz naturel.

Les deux pays revendiquent quelque 860 kilomètres carrés de la mer Méditerranée. Le Liban affirme également que le champ gazier de Karish se trouve en territoire contesté dans le cadre des négociations en cours sur la frontière maritime, tandis qu'Israël affirme qu'il se trouve dans ses eaux économiques internationalement reconnues.

Le Hezbollah, groupe terroriste chiite basé au Liban, s'est vigoureusement opposé à toute concession dans les négociations avec Israël. Son chef, Hassan Nasrallah, a constamment menacé de viser les installations offshore israéliennes.

En juillet, l’armée israélienne a déclaré avoir abattu trois drones du Hezbollah lancés vers une plate-forme gazière dans l'un des champs contestés.

Les responsables de la défense israélienne craignent que Nasrallah ne cherche à provoquer Israël une fois de plus dans l'espoir d'être crédité de toute concession israélienne avant la signature d'un accord, a rapporté Channel 12. La chaîne a souligné que les deux parties seraient proches de la signature d'un accord.

Amos Yadlin, l'ancien chef des services de renseignement israéliens, a averti dimanche que le Hezbollah devenait trop confiant dans ses provocations.

Le groupe terroriste risque d'exagérer et de déclencher un conflit avec Israël, semblable à celui qui a précédé la dernière guerre entre Israël et le Hezbollah en 2006, a-t-il déclaré.

Un responsable libanais anonyme, cité dimanche par le média russe Sputnik, a affirmé que Beyrouth attendait toujours la réponse d'Israël à sa dernière proposition, mais qu’il était optimiste quant à la conclusion d'un accord le mois prochain.