Une vidéo montre l'agression d'un Arabe par des Juifs à Jérusalem

Un autre incident de ce type également révélé par la videosurveillance a eu lieu le mois dernier

Plusieurs Juifs ont attaqué un homme arabe dans le marché de Mahane Yehuda à Jérusalem dimanche, selon des images de vidéosurveillance.

Sur les images de videosurveillance du marché, on peut voir plusieurs personnes vêtues de noir frapper un homme avec leurs mains et des matraques, avant que la victime ne parvienne à se dégager et à s'enfuir.

Selon la police, les suspects ont ensuite cassé des verres dans un restaurant où ils ont cherché l'homme sans le trouver.

Les forces de sécurité ont ratissé la zone à la recherche de suspects, mais aucune arrestation n'a été rapportée alors que les raisons de la rixe n'ont pas été clairement établies.

Par ailleurs, la chaîne Channel 13 a diffusé des images de videosurveillance d'un supermarché de Ramat Shlomo, un quartier du nord de Jérusalem, datant du mois dernier, sur lesquelles on peut voir un groupe de Juifs poursuivre un employé arabe identifié comme Mahdi Jabarin et le battre sauvagement.

Selon la chaîne, les Juifs - dont l'un n'avait que 12 ans - cherchaient spécifiquement un Arabe à agresser. Dans la vidéo, on peut voir les agents de sécurité du magasin affronter les agresseurs et tenter de les arrêter, mais en vain.

"Depuis ce jour, il n'est pas retourné au travail. Il ne veut pas y retourner", a déclaré le père de Jabarin à la chaîne, affirmant qu'il s'agissait d'une agression "raciste".

Un acte d'accusation a été déposé contre un suspect et la police compte inculper d'autres individus prochainement.