"Cet argent servira à renforcer le Hezbollah, le Hamas et le Jihad islamique"

Le Premier ministre israélien Yaïr Lapid a dénoncé mercredi l'accord nucléaire iranien actuellement négocié à Vienne par les puissances mondiales, affirmant qu'il permettra à Téhéran de recevoir 100 milliards de dollars par an pour "répandre la terreur dans le monde entier".

"Israël n'est pas contre tout accord. Nous sommes contre cet accord parce qu'il est mauvais. Parce qu'il ne peut être accepté tel qu'il est rédigé à l'heure actuelle", a déclaré Yaïr Lapid lors d'un briefing avec des correspondants étrangers en Israël.

"Il y a sur la table en ce moment un mauvais accord. Il donnerait à l'Iran cent milliards de dollars par an. Cet argent ne permettra pas de construire des écoles ou des hôpitaux. Il s'agit de cent milliards de dollars par an qui seront utilisés pour saper la stabilité au Moyen-Orient et répandre la terreur dans le monde entier", a déclaré le Premier ministre

"Cet argent servira à financer les Gardiens de la révolution. Il financera les bassidjis qui oppriment le peuple iranien. Il financera davantage d'attaques contre les bases américaines au Moyen-Orient. Il servira à renforcer le Hezbollah, le Hamas et le Jihad islamique", a-t-il martelé.

Yaïr Lapid s'est bien gardé toutefois de critiquer ouvertement les États-Unis, qui négocient l'accord en question, affirmant qu'Israël a "un dialogue ouvert avec l'administration américaine sur tous les sujets de désaccord."

"J'apprécie leur volonté d'écouter et de travailler ensemble : les États-Unis sont et resteront notre plus proche allié, et le président Biden est l'un des meilleurs amis qu'Israël n'ait jamais connu", a-t-il affirmé.

Le chef du gouvernement a rappelé que la signature d'un accord avec Téhéran ne confèrerait aucune obligation à Israël.

"Nous agirons pour empêcher l'Iran de devenir un État nucléaire", a-t-il menacé.