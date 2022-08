Le ministre de la Défense se rend jeudi à Washington afin de faire pression sur l'administration Biden

Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a indiqué mercredi qu'il va exprimer de vive voix l'opposition d'Israël à l'accord naissant sur le nucléaire iranien lors de son voyage qu'il entreprendra jeudi aux États-Unis.

Benny Gantz a déclaré que cette visite "vise à transmettre un message clair concernant les négociations entre les puissances et l'Iran sur l'accord nucléaire : Un accord qui ne fait pas reculer les capacités de l'Iran de plusieurs années et ne les maintient pas limitées pendant de nombreuses années encore, est un accord qui nuira à la sécurité mondiale et régionale".

"La ruée de l'Iran vers l'arme nucléaire doit être contrée de manière significative", a-t-il ajouté.

"Nous discuterons de la question avec les Américains et, dans le même temps, Israël continuera à renforcer sa force et ses capacités - de sorte qu'en toute situation, il saura se défendre", a garanti le ministre de la Défense.

Israël mène depuis quelques jours une offensive de "dernière minute" pour tenter de convaincre les Occidentaux de ne pas renouveler l'accord sur le programme nucléaire iranien.

Le Premier ministre israélien Yaïr Lapid a exhorté les puissances occidentales à "cesser" de négocier, car un accord permettra à l'Iran de gagner des "milliards" de dollars et "déstabilisera" le Moyen-Orient.

Ennemi numéro 1 de l'Iran, Israël s'était félicité du désengagement, en 2018, des États-Unis de Donald Trump de l'accord international sur le nucléaire iranien (JCPOA), mais craint ces jours-ci un renouvellement du pacte à l'heure où les pourparlers semblent s'accélérer. Washington a indiqué cette semaine que Téhéran avait fait des concessions.

"Ce qu'il y a sur la table actuellement est un mauvais accord. Cela donnera 100 milliards de dollars par année à l'Iran. Cet argent ne servira pas à construire des écoles ou des hôpitaux, mais sera utilisé pour déstabiliser le Moyen-Orient (...) en renforçant le Hezbollah, le Hamas et le Jihad islamique", a déclaré M. Lapid.

"A nos yeux, l'accord ne répond pas aux critères fixés par le président (américain Joe) Biden lui-même : empêcher l'Iran de devenir un État nucléaire", a affirmé le Premier ministre lors d'une rencontre avec la presse étrangère à Jérusalem.

Un haut responsable israélien a reproché au projet d'accord de ne pas prévoir la destruction des centrifugeuses et donc de permettre à Téhéran de les "redémarrer" quand il le jugera opportun.