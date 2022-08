Ukraine: 50 vols charters ont été réservés pour emmener les pèlerins israéliens à Ouman malgré la guerre

L'ambassade d'Ukraine en Israël a indiqué qu'en raison de la guerre en cours, les touristes sont interdits

Plus de 1.000 pèlerins hassidiques se trouvent déjà à Ouman, en Ukraine, et une cinquantaine de vols charters ont été réservés pour en emmener d'autres avant le Nouvel An juif, a rapporté mercredi soir Channel 12.

De nombreux Juifs ultra-orthodoxes comptent bien effectuer le pèlerinage annuel sur la tombe du rabbi Nahman dans la ville d'Ouman, bien que l'Ukraine et Israël aient averti les pèlerins de ne pas venir cette année en raison de la guerre.

Le mois dernier, l'ambassade d'Ukraine en Israël a indiqué qu'en raison de la guerre en cours, tous les touristes sont interdits dans le pays et que les célébrations du Nouvel An juif, qui tombe cette année fin septembre, sont "incertaines".

Néanmoins, beaucoup n'ont pas été découragés par cet avertissement.

Channel 12 a rapporté que les vols charters emmèneront les pèlerins en Moldavie et qu'ils tenteront ensuite de rejoindre l'Ukraine par voie terrestre.

Rabbi Na'hman était une sommité du XVIIIe siècle et le fondateur du mouvement hassidique Bratslav. La ville d'Ouman, où se trouve la tombe du rabbin, accueille normalement près de 30.000 visiteurs, pour la plupart originaire d'Israël, pendant la fête de Rosh Hashanah. D'autres pèlerins arrivent également d'autres communautés juives du monde entier.

Les dirigeants de la communauté juive d'Ouman ont insisté sur le fait qu'Ouman est loin des lignes de front et qu'un arrangement sûr peut être trouvé pour le pèlerinage.