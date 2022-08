"Nous devons nous assurer que l'Iran ne dispose jamais de parapluie nucléaire" (Benny Gantz)

Benny Gantz rencontrera ce vendredi à Washington le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan

"Nous continuons à étendre notre coopération face à l'agression iranienne et nous devons nous assurer que l'Iran ne dispose jamais d'un parapluie nucléaire", a déclaré jeudi le ministre israélien de la Défense Benny Gantz depuis l'escadron de ravitaillement du Centcom, en Floride.

Le ministre de la Défense a été reçu par le chef du commandement de l'armée américaine pour le Moyen-Orient (Centcom), le général Michael Kurilla, et une réunion a eu lieu dans le quartier général.

Dans le cadre de cette visite, les deux hommes ont évoqué la coopération en matière d'attaque et de défense dans la région face aux menaces, principalement en ce qui concerne la République islamique. Les deux pays envisagent également d'accroître l'entraînement et la coopération en mer, dans les airs, sur terre, dans la cybernétique et le renseignement.

Benny Gantz a remercié le général Kurilla pour la coopération stratégique qui est "essentielle à la sécurité du monde, de la région et d'Israël".

"Je tiens à remercier le général Kurilla pour son hospitalité. La coopération d'Israël avec le Centcom et les pays de la région change la donne en ce qui concerne la capacité à maintenir la sécurité, la stabilité et la paix au Moyen-Orient, en particulier face à l'Iran et ses mandataires", a affirmé M. Gantz.

"Nous continuerons à approfondir la coopération, à étendre les actions nécessaires afin de nuire aux mandataires de l'Iran et de nous assurer que Téhéran ne dispose jamais de l'arme nucléaire. Nous comprenons tous la nécessité de veiller à ce que l'Iran ne dispose jamais d'un parapluie nucléaire sous lequel lui et ses mandataires pourront répandre la terreur et menacer le monde et le Moyen-Orient. Ce sera également le message que je transmettrai lors de ma visite à Washington lors de ma rencontre avec le conseiller à la sécurité nationale", a-t-il poursuivi.

Jeudi, le directeur du Mossad David Barnea a fustigé les Etats-Unis pour s’être précipités vers un "mauvais" accord avec Téhéran sur le nucléaire iranien, et a prévenu qu'un nouveau pacte avec l'Iran "ne nous empêchera pas" d'agir contre la République islamique pour protéger les intérêts sécuritaires d’Israël.