Nucléaire iranien: Yaïr Lapid et Joe Biden envisagent une rencontre le 20 septembre

Une réunion pourrait avoir lieu en marge de l'Assemblée générale de l'ONU

Israël et les États-Unis cherchent à organiser une rencontre entre le Premier ministre Yaïr Lapid et le président américain Joe Biden le mois prochain, alors que Washington semble de plus en plus proche de la signature d'un nouvel accord sur le programme nucléaire iranien.

Selon un haut responsable israélien, cité par le radiodiffuseur public Kan, une réunion pourrait être programmée en marge de la session annuelle de l'Assemblée générale des Nations unies le 20 septembre, après le discours de M. Biden, a déclaré le responsable.

Kan indique que les deux dirigeants devraient également se parler au téléphone dans les prochains jours, qui cite une source américaine de haut niveau.

Entre-temps, poursuivant sa visite aux États-Unis samedi, le ministre de la Défense Benny Gantz a déclaré aux responsables de groupes de réflexion importants à Washington que des "améliorations sont nécessaires" dans le nouvel accord nucléaire qui se dessine avec l'Iran.

"L'Iran a acquis des connaissances, des infrastructures et des capacités" au cours des dernières années, a déclaré Gantz, "dont une grande partie est irréversible".

Il a affirmé que "cela permettra à l'Iran de développer davantage son programme nucléaire pendant la période d'un accord qui aurait moins de restrictions". Et l'Iran "serait en mesure d'acquérir une arme nucléaire lorsque ledit accord prendrait fin en 2031."

Benny Gantz a également rappelé que l'Iran fournit des centaines de millions de dollars par an à des groupes terroristes régionaux, dont le Hezbollah.

"Indépendamment de tous les scénarios futurs, des mesures doivent être prises contre les mandataires iraniens, qui menacent l'ensemble de la région du Moyen-Orient", a-t-il souligné.

Vendredi, Gantz a rencontré le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan, et lui a expliqué qu'Israël "a besoin" des États-Unis pour avoir une option militaire crédible contre l'Iran.