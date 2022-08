Israël doit se préparer à un éventuel conflit militaire avec l'Iran, selon d'anciens chefs du renseignement

"L'accord sur le nucléaire conduira à un renforcement significatif des groupes terroristes dans la région"

Alors que l'Iran et les puissances mondiales semblent se rapprocher d'un renouvellement de l'accord sur le nucléaire, d'anciens hauts responsables des services de renseignement israéliens ont estimé que l'armée israélienne devait de toute urgence commencer à se préparer à une éventuelle confrontation militaire avec la République islamiste et ses mandataires.

Dans une interview accordée à Israel Hayom, l'ancien chef du Bureau des affaires politico-militaires du ministère de la Défense, Amos Gilad, et l'ancien conseiller à la sécurité nationale, le général de division (retraité) Yaakov Amidror, ont déclaré que les efforts visant à empêcher l'accord nucléaire à ce stade ne donneront aucun résultat et qu'Israël doit donc se préparer à se protéger.

"La menace iranienne est une menace stratégique majeure pour l'État d'Israël. Il faut comprendre qu'il ne s'agit pas d'une simple vision, et que les Iraniens investissent d'énormes efforts dans le développement de capacités menaçantes. Au Liban, selon des publications étrangères, ils disposent de 150.000 roquettes dirigées vers Israël, ainsi que de missiles à longue portée, de capacités cybernétiques et terroristes. Et surtout, ils sont sur le point de devenir une puissance nucléaire", a déclaré Amos Gilad.

De son côté, Yaakov Amidror considère que le fait qu'Israël ait clairement fait savoir qu'il n'était pas lié par cet accord était une bonne chose.

"Les options diplomatiques ont été épuisées après que les Américains ont décidé de rechercher un accord à presque n'importe quel prix. Je ne vois aucun moyen qui n'implique pas la force pour convaincre les Iraniens, car l'Iran ne s'arrêtera sous aucune pression diplomatique ou économique. Cela nous oblige à nous assurer que nous sommes préparés à une option militaire", a-t-il affirmé.

"Nous ne pouvons pas attaquer l'Iran sans coordination avec les États-Unis pour diverses raisons. C'est pourquoi il est possible d'avoir un dialogue pointu avec Washington, mais pas publiquement. Nous devons par ailleurs renforcer les liens avec les pays occidentaux et les liens émergents avec les États arabes. C'est un multiplicateur de force, mais en même temps, nous ne devons pas tomber dans l'illusion qu'il y aura une OTAN régionale ici", a-t-il ajouté.

Selon le général à la retraite, si l'Iran obtient la bombe nucléaire, "il terrorisera l'ensemble du Moyen-Orient, et toute la région pourrait se lancer dans une course folle au nucléaire."

"En peu de temps, l'accord nucléaire conduira à un renforcement significatif du Hezbollah, des rebelles Houthis au Yémen, des milices chiites en Irak et en Syrie, et des éléments chiites subversifs dans les pays du Golfe", a de son côté averti le lieutenant-colonel à la retraite Michael Segall, ancien chef des bureaux international et iranien de la Direction des renseignements de Tsahal.