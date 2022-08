Washington compte intensifier ses opérations contre les milices iraniennes au Moyen-Orient

Les USA veulent contenir les velléités iraniennes dans la région, indépendamment de l'accord sur le nucléaire

Un haut responsable de l'armée américaine a déclaré dimanche que son pays compte intensifier ses opérations contre les activités hostiles de l'Iran au Moyen-Orient, quel que soit le contenu de l'accord sur le nucléaire iranien qui pourrait être bientôt signé entre les grandes puissances et Téhéran.

Les États-Unis mènent déjà des opérations en Irak et en Syrie pour contrer les tentatives des milices pro-iraniennes de s'installer dans la région. Des drones américains ont notamment mené plusieurs frappes ces derniers mois contre des cibles pro-iraniennes dans la région.

Alexus Grinkevich, haut responsable du Commandement central de l'armée américaine (CENTCOM), qui supervise le Moyen-Orient, a mis en garde l'Iran sur ses velléités belliqueuses, a rapporté le radiodiffuseur public Kan.

"Ne nous testez pas, notre objectif est de dissuader l'Iran", a lancé le responsable américain, faisant allusion aux tentatives de bâtir une alliance régionale contre l'Iran qui ne sera pas un "OTAN du Moyen-Orient", mais une structure de partage d'informations.

Hier soir, un haut responsable politique a affirmé que "des parties de cette architecture sont déjà intégrées dans la région, dans notre capacité à coopérer face aux menaces".

À la fin de la semaine dernière, un responsable israélien de la sécurité a déclaré que l'un des principaux enjeux de la rencontre entre le ministre de la Défense Benny Gantz et le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan, jeudi, était l'élaboration d'une option militaire fiable et solide contre l'Iran, qui verrait les Israéliens et les Américains agir main dans la main.