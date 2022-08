Les deux dirigeants ont discuté des derniers développements et des activités terroristes de l'Iran

Le Premier ministre israélien Yaïr Lapid s'est entretenu mercredi après- midi avec le président américain Joe Biden pour évoquer les négociations entre les puissances mondiales à Vienne concernant l'accord sur le nucléaire iranien.

Les deux hommes ont discuté des derniers développements et des activités terroristes de l'Iran au Moyen-Orient et ailleurs. Dans ce contexte, le Premier ministre israélien a félicité le président américain pour les dernières frappes américaines menées en Syrie.

Yaïr Lapid et Joe Biden ont discuté de la promotion des relations entre les deux pays dans le prolongement de la Déclaration de Jérusalem, et de l'importance des relations étroites entre le Premier ministre et le président américain.

Selon un communiqué du bureau de Yaïr Lapid, le président Biden a souligné son profond attachement à la sécurité de l'État d'Israël et au maintien de ses capacités contre tout ennemi et menace, proches et lointains.