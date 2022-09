Premier dialogue stratégique entre Israël et l'Allemagne

Les deux parties ont réaffirmé la nature unique et spéciale de leur relation

Israël a accueilli les 1er et 2 septembre 2022, à Jérusalem, la première réunion de dialogue stratégique entre l'Allemagne et Israël, avec la participation de hauts responsables de sécurité nationale des deux pays.

Les conseillers à la sécurité nationale et les directeurs généraux des ministères des Affaires étrangères de l'Allemagne et d'Israël ont participé à une rencontre au cours de laquelle le directeur général du ministère de la Défense, le chef du Mossad, le chef du Shin Bet et leurs homologues allemands ont également participé.

La réunion historique a eu lieu à la suite de l'accord conclu lors de la rencontre des dirigeants des deux pays à Jérusalem le 2 mars 2022. Cette entente porte sur la création d'un cadre pour un dialogue stratégique entre l'Allemagne et Israël, qui emmènera leur niveau de coopération à de nouveaux sommets.

Lors de la réunion, les deux parties ont réaffirmé la nature unique et spéciale de leur relation, ainsi que leur engagement à la faire prospérer.

Les participants au dialogue ont discuté d'un large éventail de questions liées à la sécurité nationale. Les participants israéliens ont présenté le danger qui existe de revenir à l'accord nucléaire avec l'Iran.

Les parties ont convenu de poursuivre ce dialogue sur une base régulière.