Nucléaire iranien: Israël pense qu'un accord est toujours imminent, malgré les difficultés dans les pourparlers

Washington a estimé que la dernière réponse de Téhéran dans les négociations n'était "pas constructive"

Israël pense que les États-Unis et l'Iran sont à quelques semaines de la reprise d'un accord sur le nucléaire, bien que Washington ait déclaré que la dernière réponse de Téhéran dans les négociations n'était "pas constructive".

Selon un rapport du ministère des Affaires étrangères, relayé vendredi par Channel 12, "l'administration américaine continue de considérer l'accord comme le seul moyen de traiter le programme nucléaire iranien".

Selon le rapport, les États-Unis et l'Iran sont plus réalistes qu'auparavant quant à leurs positions respectives et s'efforcent tous deux de stimuler le soutien politique en faveur d'un accord avant la conclusion d'un accord définitif.

Jeudi, les États-Unis ont indiqué que la réponse de l'Iran à un projet d'accord était "non constructive", dans ce qui constitue la dernière étape d'un va-et-vient entre les deux camps avec la médiation de l'Union européenne.

Le chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell, a déclaré mercredi qu'il espérait une résolution dans les jours à venir pour relancer l'accord nucléaire de 2015 connu sous le nom de Plan d'action global conjoint (JCPOA).

Le 8 août, l'UE a présenté ce qu'elle a qualifié un texte final. L'Iran y a proposé des modifications, largement acceptées par les Européens, et auxquelles les États-Unis ont répondu via des médiateurs.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a déclaré vendredi que Téhéran avait envoyé une autre réponse, et plus tard dans la journée, la porte-parole du Conseil national de sécurité de la Maison Blanche, Adrienne Watson, a affirmé que les États-Unis étaient toujours "en train d'étudier la réponse [iranienne] et de se coordonner avec leurs alliés".

Channel 13 a cité vendredi un responsable israélien anonyme qui a affirmé que la réponse de l'Iran avait fait reculer les parties et les avait éloignées d'un accord et confié que Jérusalem poursuivrait ses efforts pour influencer les pourparlers par tous les moyens possibles.