Israël intensifie ses frappes sur les transferts d'armes iraniennes dans les aéroports syriens

L'aéroport d'Alep a subi de lourds dégâts suite à des frappes attribuées à Israël mercredi

Les frappes aériennes israéliennes sur des cibles iraniennes en Syrie visent de plus en plus les aéroports afin de contrer l'utilisation croissante par Téhéran de vols commerciaux pour faire entrer des fournitures militaires dans le pays, a rapporté Reuters vendredi, citant des sources diplomatiques et du renseignement.

Une source des services de renseignement d'un pays occidental et un transfuge de l'armée syrienne ont déclaré à l'agence de presse que Téhéran a pris l'habitude de transférer des armes légères et d'autres fournitures militaires sur des vols civils réguliers. Les fournitures en question comprennent des missiles à guidage de précision, des équipements de vision nocturne et des drones, tous suffisamment petits pour être chargés sur des avions civils, ont-ils précisé.

L'Iran a de plus en plus recours aux vols, car ses anciennes routes terrestres via l'Irak sont devenues peu fiables en raison des guerres de territoire locales et des conflits internes.

Israël considère l'expansion de l'Iran en Syrie comme une menace permanente pour sa sécurité nationale et a mené des frappes sur de nombreuses cibles dans le but de limiter les forces iraniennes dans la région.

Une source diplomatique a déclaré à Reuters que les services de renseignement israéliens ont remarqué que l'Iran utilisait de plus en plus les aéroports civils pour faire entrer des équipements militaires et que les récentes frappes aériennes visant les aéroports semblaient signaler un changement de stratégie de la part d'Israël dans la région.

Selon Reuters, les frappes de cette semaine sur les aéroports d'Alep et de Damas semblent également avoir été menées pour empêcher l'arrivée d'avions transportant des armes.

Bien qu'Israël ait refusé de commenter les frappes aériennes spécifiques, les responsables militaires ont reconnu en avoir mené tout au long de la guerre civile en Syrie, qui dure depuis onze ans.