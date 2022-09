Israël est parvenu accroître la sensibilité de Washington quant à ses préoccupations

Un responsable américain a attribué en partie la rhétorique israélienne de plus en plus dure contre le renouvellement de l'accord sur le nucléaire iranien aux prochaines élections en Israël, dans des propos rapportés dimanche par Wall Street Journal.

Le fonctionnaire, qui est resté anonyme, a ajouté que l'administration Biden et Israël sont bien conscients de leurs positions respectives sur un retour des États-Unis à l'accord, qui est largement impopulaire chez les Israéliens.

Des personnes au fait des échanges entre les deux pays ont affirmé au Wall Street Journal que l'administration Biden a tenu Israël étroitement informé des négociations, ce qui a permis à l'État hébreu de faire pression en privé contre les concessions que les puissances étaient prêtes à faire, et d'accroître la sensibilité de Washington quant à ses préoccupations.

Cette démarche aurait conduit les États-Unis à faire preuve de plus de prudence dans les négociations.

Selon le journal, le gouvernement de Yaïr Lapid a intensifié ses critiques à l'égard de l'accord, mais, en privé, fait pression pour des objectifs plus restreints et plus réalisables, comme le durcissement des lignes rouges des États-Unis dans les négociations et l'insistance sur la liberté d'Israël d'attaquer des cibles iraniennes après la conclusion de l'accord.

Ces derniers jours, le Premier ministre Yair Lapid et d'autres hauts responsables israéliens ont commencé à exprimer une inquiétude croissante quant à l'issue des négociations.

"Cet accord n'est pas un bon accord. Ce n'était pas un bon accord lorsqu'il a été signé en 2015. Aujourd'hui, les dangers qu'il comporte sont encore plus grands", a déclaré le Premier ministre à des journalistes la semaine dernière.

Le point de vue d'Israël sur l'accord avec l'Iran a un poids particulier à Washington, étant donné que le pays est toujours en conflit militaire larvé avec Téhéran et que Washington et Jérusalem partagent le point de vue selon lequel l'Iran représente une menace sérieuse pour la sécurité d'Israël.