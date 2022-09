Israël et les États-Unis achèvent un exercice conjoint de défense antimissile

Cet exercice s'est inscrit dans la tradition de coopération entre les forces armées des deux pays

L'organisation israélienne de défense antimissile (IMDO), l'agence américaine de défense antimissile (MDA), le commandement israélien de la défense aérienne et la force opérationnelle américaine de défense aérienne et antimissile ont effectué un exercice conjoint de formation par simulation dans le laboratoire de combat d'Elbit Systems. Cet exercice, qui s'est déroulé fin juillet, était axé sur la protection de l'État d'Israël contre les menaces balistiques.

Cet exercice s'est inscrit dans la tradition de coopération entre les forces armées des deux pays afin d'améliorer le niveau de compétence des soldats en matière tactique, technique et de procédures, et de renforcer la coordination entre les forces.

Au cours de l'exercice, les forces israéliennes ont utilisé les systèmes de défense aérienne Arrow, fronde de David et dôme de fer. Les forces américaines ont utilisé les systèmes Patriot, Aegis et THAAD.

Le laboratoire de combat Israeli Test-Bed (ITB), mis au point par Elisra (une filiale d'Elbit Systems), est capable de simuler les systèmes de défense aérienne israéliens et américains, dans un espace commun, et peut afficher et enregistrer des données en temps réel qui facilitent le débriefing complet des scénarios.

"Cet exercice représente une nouvelle étape dans notre vaste coopération avec les forces américaines de défense aérienne et antimissile", a déclaré Moshe Patel, chef de l'IMDO. "La combinaison des différents systèmes améliore considérablement l'état de préparation de nos forces pour faire face à l'évolution des menaces sur plusieurs fronts simultanément".

"La relation entre Israël et les États-Unis continue de se renforcer face aux menaces croissantes dans la région, afin de maintenir notre sécurité et la stabilité régionale. J'applaudis la réussite du test et les progrès continus des capacités de défense aérienne d'Israël. (...) Combiner les forces, partager les connaissances et renforcer la défense aérienne du Moyen-Orient est un message à nos ennemis et à nos partenaires: nous sommes forts ensemble, et nous sommes prêts à relever tous les défis, qu'ils soient aériens, terrestres, maritimes ou cybernétiques", affirme le ministre de la Défense Benny Gantz.

"La coopération stratégique entre les forces est importante pour le maintien et l'amélioration des capacités de défense face à des menaces communes. Cet exercice conjoint est un élément important de la formation des forces de combat sur le terrain. L'exercice a eu lieu cette année dans le centre d'Israël", avance quant à lui, le commandant de la mission pour les procédures alliées de défense aérienne, le brigadier général de réserve Doron Gavish.