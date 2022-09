Cisjordanie: 1.500 Palestiniens ont été arrêtés depuis le début des opérations antiterroristes

"Notre activité va se poursuivre et nous sommes prêts à l'accroître si nécessaire"

Le chef d'état-major de Tsahal, Aviv Kochavi, a déclaré que les forces de sécurité israéliennes ont arrêté plus de 1.500 Palestiniens lors de raids quasi quotidiens menés en Cisjordanie, depuis le lancement d'une opération de répression du terrorisme, décidée après une vague d'attentats anti-israéliens meurtriers au début de l'année.

"Dans le cadre de l'opération, environ 1.500 personnes recherchées ont été arrêtées et des centaines d'attaques terroristes ont été déjouées", a déclaré Aviv Kochavi à l'occasion d'une conférence militaire.

Entre la mi-mars et le début du mois de mai, 19 personnes ont été tuées dans une série d'attaques terroristes en Israël et en Cisjordanie, ce qui a incité Tsahal à lancer une opération baptisée "Briser la vague".

"Le renforcement du terrorisme découle en partie de l'impuissance des forces de sécurité de l'Autorité palestinienne, ce qui entraîne un manque de gouvernance dans certaines zones de Judée et de Samarie, et celles-ci constituent un terrain fertile pour le développement du terrorisme", a expliqué Aviv Kochavi.

"Comme toujours, notre but est de protéger les citoyens d'Israël, et notre mission est de contrecarrer le terrorisme. Nous atteindrons chaque ville, quartier, ruelle, maison ou sous-sol dans ce but", a-t-il ajouté.

"Notre activité va se poursuivre et nous sommes prêts à l'accroître si nécessaire", a assuré le chef d'état-major israélien.