Un nouveau document révèle qu'Israël savait que la Syrie poursuivait un programme nucléaire en 2002

Le 6 septembre 2007, les avions de chasse israéliens larguaient des tonnes d'explosifs, détruisant le site

Les forces de défense israéliennes ont publié mardi 6 septembre, un document interne inédit datant de 2002, dans lequel la direction du renseignement militaire avait prévenu que la Syrie pourrait tenter de lancer un programme nucléaire militaire.

L'évaluation des renseignements a été réalisée cinq ans avant qu'Israël ne frappe un réacteur nucléaire syrien secret en construction dans la région de Deir Ezzor, le 6 septembre 2007, dans le cadre d'une mission connue sous le nom d'opération Orchard.

La publication du mardi 6 septembre est intervenue 15 ans après la frappe aérienne majeure qui a détruit le programme nucléaire syrien.

"On a appris récemment que des projets secrets dont nous n'avions pas connaissance auparavant sont menés (ou du moins étaient menés) dans le cadre de la Commission syrienne de l'énergie atomique", peut-on lire sur la page de couverture du document top secret de septembre 2002.

"Ces informations n'indiquent pas l'existence d'un programme nucléaire militaire actif en cours en Syrie, mais elles témoignent d'un intérêt pour les domaines susceptibles de contribuer au développement d'un programme, et font soupçonner le début du développement d'un tel programme", ajoutait le document.

Jusqu'à la publication de mardi, les premiers soupçons qu'Israël avait eu concernant un programme nucléaire syrien remontaient à 2004, lorsque les services de renseignements militaires et le service d'espionnage du Mossad avaient commencé à recevoir des informations non vérifiées sur des experts étrangers aidant la Syrie à développer un programme nucléaire militaire.

La page de couverture scannée d'un autre document top secret datant de 2004 montre que les services de renseignement israéliens soupçonnaient les experts de venir de Corée du Nord, du Pakistan ou d'un troisième pays inconnu.

Pendant un an et demi, l'armée et le Mossad avaient recueilli des informations sur le programme nucléaire syrien et obtenu une première avancée en janvier 2006, avec la découverte de la première "preuve substantielle" que le président syrien Bashar el-Assad construisait un réacteur.

Au début du mois de mars 2007, l'enquête connaissait une percée avec l'obtention de photos prises à l'intérieur de bâtiments suspects sur un site de la région de Deir Ezzor, dans le nord du pays. Ces photos confirmaient les soupçons d'Israël selon lesquels un réacteur au plutonium était en construction.

Le 5 septembre 2007, le cabinet de sécurité approuvait le plan d'Ehud Olmert, Premier ministre de l'époque, pour une attaque immédiate.

Vers minuit le 6 septembre 2007, les avions de chasse israéliens atteignaient leur cible et larguaient des tonnes d'explosifs, détruisant le site.

Selon les services de renseignement israéliens et américains, le site de Deir Ezzor, connu en Syrie sous le nom d'al-Kibar, contenait un réacteur capable de produire du plutonium de qualité militaire. Il était sur le point d'être opérationnel lors de sa destruction par les avions israéliens.

S'exprimant à la base aérienne de Nevatim mardi 6 septembre 2022, le Premier ministre Yaïr Lapid a averti: "Si l'Iran continue à nous tester, il découvrira les capacités d'Israël. Nous continuerons à agir sur tous les fronts contre le terrorisme et contre ceux qui cherchent à nous nuire."

Contrairement à celui de la Syrie, le programme nucléaire iranien serait trop avancé pour être éliminé en une seule frappe et l'ampleur des dégâts qu'une attaque militaire pourrait causer n'est pas clairement définie.