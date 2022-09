Israël: l'incitation au terrorisme sur les réseaux sociaux "est un nouveau champ de bataille" (chef du Shin Bet)

Selon Ronen Bar, le Shin Bet a déjoué plus de 300 attaques terroristes "significatives" en 2022

Le chef du service de sécurité intérieure du Shin Bet, Ronen Bar, a déclaré dimanche que l'incitation à la haine et à la violence sur les réseaux sociaux constitue un défi majeur pour son organisme, car il est difficile d'empêcher les algorithmes de se faire l'écho de contenus incitatifs qui atteignent des jeunes facilement influençables.

"C'est un nouveau champ de bataille pour les agences de sécurité dans le monde moderne. Il fait entrer davantage de personnes dans le terrorisme et remet en question les outils dont nous disposons pour lutter contre le terrorisme. Les groupes terroristes l'ont identifié, et ils savent comment provoquer des attaques 'par imitation', et influencer les autres", a déclaré Ronen Bar lors d'une conférence à l'université Reichman d'Herzliya.

"L'incitation conduit à des phénomènes de masse, agit sur des jeunes immatures, expose de larges populations au potentiel du terrorisme et remet ainsi en cause les outils traditionnels de collecte. Il n'est pas étonnant que dans la violence généralisée que nous avons connue ces derniers temps, on trouve des jeunes âgés de 14 à 20 ans", a-t-il ajouté.

Selon le chef du Shin Bet, la lutte contre l'incitation à la violence et à la haine en ligne est particulièrement difficile, car l'agence doit œuvrer tout en préservant la démocratie israélienne et ne portant pas atteinte à la liberté d'expression.

Il a également évoqué l'Iran, estimant qu'au-delà du nucléaire, il s'agissait du "principal problème au Moyen-Orient".

"L'Iran est la cause d'une grande partie des problèmes auxquels nous sommes confrontés actuellement en Cisjordanie, et des récents combats dans la bande de Gaza", a-t-il affirmé.

Ronen Bar a reproché à l'Autorité palestinienne de ne pas avoir su gouverner certaines zones de Cisjordanie, ce qui a poussé l'armée israélienne à intensifier ses opérations, principalement à Naplouse et à Jénine.

Selon lui, il y a eu plus de 130 attaques par balles contre des troupes et des civils israéliens cette année, contre 98 l'année dernière.

Il a par ailleurs affirmé que le Shin Bet avait déjoué plus de 300 attaques terroristes "significatives" cette année.

"Nous avons déjoué 312 attaques terroristes importantes, à l'arme blanche, à l'arme à feu ou encore des attaques suicides, et procédé à 2.110 arrestations" depuis le début de l'année, a-t-il indiqué.

Selon Ronen Bar, Israël doit renforcer ses opérations en Cisjordanie pour déjouer de nouvelles attaques, affirmant que les troupes opérant en Cisjordanie constituaient "une couverture protectrice" pour les citoyens israéliens.

Il a toutefois expliqué que ces opérations ont un coût pour les Palestiniens : des personnes innocentes sont blessées et le statut de l'Autorité palestinienne continue de décliner au sein de la population locale.