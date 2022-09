L'ambassadeur des États-Unis en Israël affirme son soutien à la solution à deux États

Selon Tom Nides, les tensions en Cisjordanie représentent une menace aussi importante que l'Iran pour Israël

L'ambassadeur des États-Unis en Israël, Tom Nides, a estimé dimanche que les dirigeants israéliens devaient soutenir la solution à deux États, lors d'une conférence sur la lutte contre le terrorisme à l'université Reichman de Herzlyia.

"Afin de préserver un État juif démocratique, il est important de parvenir à une solution à deux États. La situation en Cisjordanie ne peut plus durer. Je veux changer la situation sur le terrain pour que cela soit possible, pour que cette vision reste vivante", a déclaré Tom Nides.

"Il est important pour nous de ne pas perdre de vue ce qui pourrait se passer si la situation palestinienne s'aggrave, notamment en Cisjordanie", a-t-il ajouté.

Selon lui, l'escalade des tensions en Cisjordanie constitue une menace aussi importante pour Israël que l'Iran et ses mandataires terroristes.

L'ambassadeur américain a également évoqué l'accord sur le nucléaire iranien, et déclaré que son pays ne permettrait pas à Téhéran d'obtenir des armes de destruction massive.

"L'Iran et ses alliés représentent une menace extrême pour la sécurité de l'État d'Israël. Les États-Unis ne resteront pas les bras croisés et ne leur permettront pas de fabriquer des armes nucléaires", a-t-il assuré.

Le professeur Boaz Ganor, fondateur et directeur exécutif de l'Institut international de lutte contre le terrorisme, a prédit que "si l'accord sur le nucléaire iranien est signé, les organisations terroristes et les milices recevront une aide et des budgets qu'elles n'ont jamais reçus auparavant, ce qui aura un effet profond sur l'avenir du terrorisme mondial".

"Mais si l'accord n'est pas signé, cela conduira à une confrontation directe avec l'Iran", a-t-il prévenu.