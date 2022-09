Cisjordanie: 12 Palestiniens soupçonnés de terrorisme arrêtés par les forces israéliennes

Selon le Shin Bet, plus de 300 attentats terroristes "importants" ont été déjoués depuis le début de l'année

Les forces de sécurité israéliennes ont encore appréhendé 12 Palestiniens soupçonnés d'activités terroristes lors de différents raids menés dans plusieurs villes de Cisjordanie dans la nuit de dimanche à lundi, a indiqué Tsahal dans un communiqué.

Des unités de l'armée, des agents du Shin Bet et de la police des frontières ont notamment opéré dans les villes de Surif, Bayt Awa et Khirbat Carmel près d'Hébron, ainsi que dans les camps de réfugiés d'Ayda et de Jalazone, à Silwad près de Ramallah et à A-Ram près de Jérusalem.

Les forces israéliennes ont également opéré à Jénine, où elles ont arrêté quatre suspects et confisqué plusieurs armes. Au cours de ce raid, des coups de feu et des explosifs ainsi que des cocktail Molotov ont été tirés sur les soldats, qui ont répondu par des tirs.

Le porte-parole de l'armée a indiqué qu'une personne avait été touchée.

Les médias palestiniens ont fait état d'au moins deux blessés à la suite d'affrontements avec les troupes israéliennes tout au long de la nuit.

D'autres armes ont été confisquées à Beit Jala et Abu Dis dans la région du Gush Etzion, où deux suspects ont également été arrêtés.

Selon l'unité du porte-parole de Tsahal, des pierres ont été lancées sur les troupes alors qu'elles opéraient à Abu Dis, et celles-ci ont répondu par des méthodes de dispersion des émeutes.

Tous les suspects appréhendés ont été transférés dans les locaux des forces de sécurité pour être interrogés.

Selon le chef d'état-major de l'armée, Aviv Kochavi, près de 1.500 Palestiniens ont été arrêtés depuis le début de l'opération "Briser la vague", entamée après une série d'attentats terroristes anti-israéliens entre fin mars et mi-mai qui ont coûté la vie à 19 personnes. Cette opération vise à endiguer l'expansion des activités terroristes en Cisjordanie.

De son côté, le chef du Shin Bet, Ronen Bar, a révélé dimanche que plus de 300 attentats terroristes "importants" ont été déjoués depuis le début de l'année.