Le président Isaac Herzog accueille le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis

"Il s'agit d'une relation dont très peu pensaient qu'en deux ans, elle serait aussi fructueuse"

Le président israélien Isaac Herzog et la Première Dame Michal Herzog ont organisé ce jeudi un déjeuner officiel à la résidence présidentielle à Jérusalem, en l'honneur du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale des Émirats arabes unis, Son Altesse Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan.

Le cheikh est arrivé à la tête d'une délégation de haut rang comprenant Reem Bint Ebrahim Al Hashimy, ministre d'État des EAU pour la coopération internationale, Noura bint Mohamed Al Kaabi, ministre des EAU pour la culture et la jeunesse et Mohamed Al Khaja, ambassadeur des EAU en Israël.

À son arrivée, Sheikh Abdullah bin Zayed a été personnellement reçu par le Président et la Première Dame. Il a ensuite signé le livre d'or et rencontré le président Herzog dans son bureau, où il lui a remis une lettre du président des EAU, Son Altesse Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Le président Isaac Herzog a déclaré au début de la réunion: "Le monde regarde les accords d'Abraham avec crainte et respect et se dit qu'il y a un nouveau Moyen-Orient qui se crée et va de l'avant."

"C'est historique, mais je pense qu'à bien des égards, il s'agit d'une relation dont très peu pensaient qu'en deux ans, elle serait aussi fructueuse", a ajouté le cheikh Abdullah bin Zayed.

"Nous sommes extrêmement heureux de vous accueillir ici pour célébrer les deux ans des accords d'Abraham", a affirmé le président Herzog. "Il y a dix ou vingt ans, alors que la trajectoire du Moyen-Orient était jalonnée de conflits, personne n'aurait pu imaginer une telle coopération."