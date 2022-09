"Le comportement déroutant et sans précédent du Chili nuit gravement aux relations entre les deux pays"

Le ministère israélien des Affaires étrangères a condamné vendredi le gouvernement chilien après que le président du pays sud-américain a suspendu l'acceptation des lettres de créance du nouvel ambassadeur israélien en raison de l'intensification de l'activité militaire en Cisjordanie.

"Israël voit d'un œil sévère le comportement déroutant et sans précédent du Chili. Cela nuit gravement aux relations entre les deux pays", a déclaré le ministère dans un communiqué.

Il a ajouté que l'ambassadeur du Chili en Israël avait été convoqué au ministère des Affaires étrangères pour un entretien de recadrage dimanche, "où la réponse d'Israël sera clairement expliquée".

L'ambassadeur d'Israël, Gil Artzyeli, s'est rendu jeudi dans les bureaux du gouvernement à Santiago, la capitale du Chili, pour présenter ses lettres de créance au président Gabriel Boric, en compagnie d'autres diplomates, mais il a été arrêté dans son élan.

Un fonctionnaire diplomatique a déclaré à l'Associated Press que l'ambassadeur "était déjà sur place, attendant d'entrer dans la salle, lorsque le ministre des Relations extérieures est venu le voir et lui a dit qu'en raison de la mort d'un adolescent de 17 ans dans une opération de l'armée israélienne, le président avait décidé de reporter la remise des lettres de créance".

Les forces israéliennes ont abattu Odai Salah en Cisjordanie jeudi, selon des responsables palestiniens.

L'armée israélienne a déclaré avoir ouvert le feu sur des suspects qui ont jeté des explosifs sur des troupes patrouillant dans la ville natale de deux tireurs palestiniens qui avaient tué un officier israélien dans une fusillade mercredi.

Alors que l'incident a suscité une controverse au Chili, M. Artzyeli a été convoqué au ministère chilien des Affaires étrangères jeudi après-midi.

"Ils ont présenté leurs excuses à moi et à l'État d'Israël à de nombreuses reprises", a déclaré Gil Artzyeli aux journalistes après une réunion avec la sous-secrétaire aux Affaires étrangères Ximena Fuentes.

"Ce n'était pas un incident simple à gérer, mais étant israélien et juif, mon peuple a traversé des choses pires au cours des quatre mille dernières années. Et nous allons surmonter l'incident de ce matin pour le bien du Chili, pour le bien d'Israël et de nos relations bilatérales", a-t-il ajouté.

Une source citée par le site d'information Walla a toutefois démenti que le Chili se soit excusé d'avoir repoussé la cérémonie, précisant que les excuses ne concernaient que le fait de ne pas avoir informé Gil Artzyeli à l'avance.

Un groupe de 21 députés chiliens a critiqué M. Boric pour ce qu'ils ont qualifié de "camouflet" aux proportions "sans précédent".

Gabriel Boric, de tendance gauchiste, et qui a été élu président en mars dernier, s'est souvent exprimé contre Israël et ses opérations militaires. Lors d'une interview télévisée l'année dernière, il a affirmé qu'il maintenait des propos antérieurs où il affirmait qu'Israël est un État "génocidaire et meurtrier".