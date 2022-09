Le Chili va recevoir les lettres de créances de l'ambassadeur d'Israël après un incident diplomatique

Le gourvernement a exprimé sa "sa volonté de maintenir une relation fraternelle et constructive avec Israël"

Le Chili a annoncé samedi qu'il avait reprogrammé l'acceptation des lettres de créance du nouvel ambassadeur d'Israël à Santiago, cherchant ostensiblement à dépasser le différend diplomatique avec Jérusalem, qu'il a provoqué la semaine dernière en retardant cette formalité à la dernière minute.

Dans un communiqué, la diplomatie chilienne a expliqué que la décision de reporter la présentation des lettres de créance était une réaction à la mort d'un adolescent palestinien de 17 ans, dans le nord de la Cisjordanie, lors d'une opération de l'armée israélienne, le même jour.

La ministre par intérim des Affaires étrangères du Chili, Ximena Fuentes Torrijo, a appelé samedi le directeur général du ministère israélien des Affaires étrangères, Alon Oshfiz, pour présenter ses excuses concernant l'incident de jeudi. Elle a ajouté que l'acceptation des lettres de créance de l'ambassadeur israélien Gil Artzyeli aura désormais lieu le 30 septembre.

La ministre a précisé que le report de la cérémonie avait un "caractère exceptionnel" et a tenu à exprimer "sa volonté permanente de maintenir une relation fraternelle et constructive avec l'État d'Israël et son peuple, basée sur le respect, le dialogue et la coopération".

Alon Oshfiz s'est félicité de l'appel de Ximena Fuentes Torrijo, lui signifiant qu'il s'agissait d'un incident grave qui aurait pu causer de graves dommages aux relations entre Israël et le Chili.

Il a ajouté que ceux qui souhaitent jouer un rôle positif dans la promotion de la paix et des négociations, comme l'a indiqué le Chili, ne peuvent pas en même temps promouvoir un boycott d'Israël.

La décision prise jeudi par Santiago a suscité une vive condamnation de la part d'Israël, qui a convoqué l'ambassadeur du Chili à Tel Aviv dimanche pour exprimer son mécontentement.

Après que l'incident a suscité une controverse au Chili, Artzyeli a été convoqué au ministère chilien des Affaires étrangères jeudi après-midi pour présenter ses excuses.

Mais selon une source citée par le site d'information Walla, les autorités chiliennes ne se sont pas excusées pour avoir repoussé la cérémonie, mais seulement pour ne pas avoir informé l'ambassadeur israélien à l'avance.