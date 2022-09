Le bureau de Yaïr Lapid tente d'organiser une réunion avec le roi Abdallah en marge de l'Assemblée générale de l'ONU

Les deux hommes se sont rencontrés en juillet dernier

Le bureau du Premier ministre Yaïr Lapid tente de coordonner une rencontre avec le roi Abdallah de Jordanie en marge de l'Assemblée générale des Nations Unis, ont indiqué ce dimanche des sources proches de M. Lapid.

Actuellement, aucune réunion n'a été organisée, mais des pourparlers sont en cours entre les parties.

Les deux dirigeants se sont rencontrés en juillet dernier, après que Yaïr Lapid a été invité au palais du roi à Amman. Lors de leur réunion, les dirigeants ont discuté des nombreuses opportunités pour améliorer les relations de longue date entre les nations et de renforcer les intérêts communs entre les pays.

En outre, les deux hommes ont souligné lors de leur rencontre l'importance des relations personnelles étroites et de l'appréciation mutuelle entre eux, en tant que pilier important pour préserver la stabilité régionale et présenter de véritables réalisations pour les deux nations et l'ensemble de la région.

Les dirigeants ont également discuté de l'accélération de divers projets bilatéraux: la construction d'installations solaires en Jordanie et de dessalement en Israël, le tourisme conjoint dans le golfe d'Eilat-Aqaba, la sécurité alimentaire, l'agriculture et les liaisons de transport.

Le Premier ministre et le Roi ont chargé leurs équipes de cibler également les grands projets et d'avancer de manière rapide.

A l'issue de leur entretien, le Premier ministre a remercié le Roi pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité. Les dirigeants ont convenu de continuer à approfondir les relations et le dialogue entre les pays et les peuples.