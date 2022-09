Fêtes juives: publication des avertissements liés aux risques terroristes qui pèsent sur les voyageurs israéliens

L'Iran et ses alliés ont intensifié leurs activités à l'étranger dans le but de nuire aux Israéliens

La division du contre-terrorisme au quartier général de la sécurité nationale publie ce lundi l'évaluation de la situation des menaces terroristes éventuelles pour les israéliens en voyage pour les fêtes juives qui débutent dans quelques jours.

‘’Nous invitons une fois de plus le public qui prévoit de se rendre à l'étranger à vérifier l'état de l'alerte aux voyageurs pour les destinations prévues, avant d'acheter les billets’’, précise le Quartier général de la sécurité nationale en mettant à la disposition des voyageurs un lien vers les avertissements :

https://bit.ly/3Uw0m1Y

Des organisations terroristes disposent d'une infrastructure et d'une activité étendues au Moyen-Orient (en particulier dans le Nord-Sinaï), en Afrique et en Asie et mènent également des activités irrégulières dans d'autres pays du monde, alerte la division anti-terroriste.

Au cours des deux dernières années, l'Iran et ses alliés ont intensifié leurs activités à l'étranger contre les Israéliens et les juifs. En 2021-2022, plusieurs tentatives iraniennes ont été déjouées. La Division du contre-terrorisme estime qu'au cours de la période à venir, l'Iran continuera d'agir contre des cibles israéliennes dans le monde, tant dans les pays proches de l'Iran que dans les pays occidentaux et européens.

Il est à noter que ces avertissements concernent uniquement le contexte du terrorisme. Les autres questions telles que les questions consulaires, les avertissements aux Israéliens concernant les zones de combat, l'instabilité politique ou la criminalité, sont traitées par le ministère des affaires étrangères.