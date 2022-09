Bahreïn et Israël ouvrent des négociations en vue d’un accord de libre-échange

"Je suis sûre que cet accord sera une nouvelle étape dans le renforcement des accords d'Abraham" (Barbivai)

La ministre israélienne de l’Économie et de l'Industrie, Orna Barbivai, et le ministre de l'Industrie et du Commerce de Bahreïn, Zayed bin Rashid Al Zayani, ont entamé lundi dans la capitale de Bahreïn Manama, des négociations pour la mise en place d'un accord de libre-échange entre les deux pays.

"Un accord de libre-échange avec le Royaume de Bahreïn renforcera les relations économiques entre les pays, augmentera la portée des investissements, supprimera les barrières commerciales et créera des opportunités pour les entrepreneurs et les entreprises en Israël et à Bahreïn", a déclaré la ministre de l’Économie et de l'Industrie.

Au cours de leur entretien, Orna Barbivai a affirmé à son homologue bahreïni qu'elle se félicitait du lancement du processus visant à signer cet accord de libre-échange entre leurs pays respectifs. "Je suis sûre que cet accord sera une nouvelle étape dans le renforcement des accords d'Abraham et la réalisation des objectifs convenus lors de la conférence du Néguev. L'accord contribuera à renforcer considérablement les relations entre Bahreïn et Israël, à supprimer les barrières, à élargir la coopération économique et à construire davantage de ponts entre nos pays", a ajouté Orna Barbivai.