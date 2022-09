"La situation est mauvaise pour l’Autorité palestinienne" (Ashraf al-Ajrami sur i24NEWS)

"Les Palestiniens ne peuvent accepter d’action conjointe avec l’armée israélienne"

Des violences ont eu lieu mardi entre factions palestiniennes à Naplouse en Cisjordanie, après l’arrestation d’un membre du Hamas par les services de sécurité de l’Autorité palestinienne (AP). Ashraf al-Ajrami, ancien ministre des prisonniers de l’Autorité palestinienne s'est exprimé à ce sujet dans le Prime.

Ramallah ne semble plus contrôler la situation dans des villes comme Naplouse ou Jénine, en proie à la multiplication des groupes extrémistes.

"La situation est mauvaise pour l’Autorité palestinienne, surtout avec les opérations quotidiennes de l’armée israélienne" a déclaré Ashraf al-Ajrami.

"Pour les citoyens palestiniens, les actions de l’autorité palestinienne ne sont pas acceptables, ils s’opposent aux services de sécurité qui arrêtent et tuent leurs frères palestiniens au lieu de les protéger. Cette situation rend difficile les actions des services de sécurité de l’Autorité palestinienne, particulièrement à Jénine et Naplouse. Ce qui s’est passé est un exemple de la perte de contrôle de l’AP en ce moment" a-t-il ajouté.

Le Hamas et le Jihad islamique semblent avoir pris possession de ces zones mais toujours selon Ashraf al-Ajrami, "en plus du Hamas et du Jihad islamique, des organisations locales comme le Fatah et d’autres qui agissent contre des objectifs israéliens en réaction aux opérations de l’armée israélienne, il devient difficile pour l’AP de suivre les membres de ces groupuscules, qui ne parvient pas à les arrêter".

Israël comme l’Autorité palestinienne ne peuvent se permettre de laisser ces factions armées proliférer.

Selon Ashraf al-Ajrami, une action conjointe est exclue : "l’AP devrait agir seule dans les zones palestiniennes. Les Palestiniens ne peuvent accepter d’action conjointe avec l’armée israélienne qui ne devrait pas interférer."

D'après lui, Mahmoud Abbas contrôle toujours la situation "mais cela ne va pas continuer, surtout avec la poursuite des interventions israéliennes".