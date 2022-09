Yaïr Lapid a rencontré le roi de Jordanie et le président turc en marge de l'Assemblée générale de l'ONU

Ils ont discuté de la nécessité de calmer la région et de lutter contre le terrorisme

Le Premier ministre Yaïr Lapid s'est entretenu ce mardi avec le roi Abdallah II de Jordanie en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Il s'agit de la deuxième rencontre entre les deux dirigeants, après la visite de Yaïr Lapid à Amman en juillet dernier. Le bureau du Premier ministre a déclaré qu'ils ont discuté de la nécessité de calmer la région et de lutter contre le terrorisme à l’approche des grandes fêtes de Tishrei. Le Premier ministre Lapid a souligné qu'Israël ne resterait pas les bras croisés et se battrait contre tout type de terrorisme visant ses citoyens et ne permettra pas de nuire à leur sécurité. En outre, les dirigeants ont discuté d'un certain nombre de questions bilatérales, notamment liées au transport, au commerce, à l'eau et à l'énergie.

Le roi de Jordanie a souligné "la nécessité de maintenir une paix globale dans la période à venir. Et l'importance de respecter le statu quo à Jérusalem et les lieux saints pour les musulmans et les chrétiens." Le roi a affirmé qu'il fallait trouver un horizon politique pour parvenir à une paix juste et globale, basée sur une solution à deux États, de manière à accroître la sécurité et la stabilité dans la région.

Yaïr Lapid a également rencontré le président turc Recep Tayyip Erdogan. Il s'agit de la première rencontre depuis 2008, entre le président turc et un Premier ministre israélien. Selon des sources israéliennes, le programme nucléaire iranien, ainsi que le renforcement des relations entre Israël et la Turquie se trouvaient au centre de leur conversation.

En outre, Yaïr Lapid a rencontré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.

Il devrait également rencontrer la Premier ministre britannique Liz Truss et prononcera jeudi son discours à l'Assemblée annuelle des Nations Unies.